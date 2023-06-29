Фахівці популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе розповіли цікаві факти про причини карієсу, які допоможуть заощадити на візитах до стоматолога.

– Простими словами, карієс – це руйнування тканини зуба. Спочатку процес може навіть не мати симптомів – ви й не помітите, що щось пішло не так, – зазначають експерти.

Саме тому, за їхніми словами, так важливі профілактичні регулярні огляди у фахівця.

За словами експертів, карієс виникає насамперед через бактерії, які утворюють стійкий наліт на зубах, що поступово руйнує їхню поверхню.

Найчастіше руйнівний процес починається на задніх зубах, оскільки там багато борозенок, ямок, тріщин: у них рівномірно накопичуються частинки їжі, які може бути важко вичистити.

– Неналежна гігієна та надлишок солодкої вуглеводної їжі справді одна з ключових причин розвитку карієсу. Наголошуємо – йдеться саме про надлишок, а не про наявність вуглеводів у раціоні загалом, – зазначають фахівці.

Американська стоматологічна асоціація рекомендує знизити споживання солодкого між прийомами їжі. Особливо тим, хто в групі ризику розвитку карієсу, а саме: дітям, підліткам і людям старшого віку.

Особливо уважними до здоров’я зубів слід бути людям, які мають печію. За такого стану кислота зі шлунка може потрапляти в порожнину рота і серйозно пошкоджувати зуби.

Фахівці також радять людям у групі ризику використовувати гумку без цукру з ксилітом. Це сприяє слиновиділенню та ремінералізації (відновленню) твердих тканин зуба і водночас не дає “їжі” бактеріям, які здатні спричинити карієс.

Цікаво, що сухість у роті також може підвищувати ризики утворення карієсу.

Як запобігти розвиток карієсу:

чистьте зуби двічі на день пастою, що містить фториди (після чищення пасту слід спльовувати – не полощіть рот із пастою);

чистьте ділянки між зубами за допомогою зубної нитки;

не паліть;

зменште кількість солодкого в раціоні;

полощіть рот після кожного прийому їжі, щоб видалити залишкові частинки їжі

якщо ви приймаєте на постійній основі певні ліки, що містять цукор, спробуйте знайти аналог без цукру;

регулярно відвідуйте стоматолога і своєчасно міняйте пломби.

Джерело: Бережи себе