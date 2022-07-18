У украинцев есть напиток, который делает тело молодым и здоровым. Он ничего не стоит, но имеет такой мощный восстанавливающий эффект, которому позавидовали бы все распиаренные матчи, ройбуши и комбучи вместе взятые, считает врач-диетолог Оксана Скиталинская.

Ни за что не догадаетесь, о чем идет речь. А это напиток, который готовится из луковой шелухи.

Лук сам по себе считается овощем здоровья. Его добавляют в блюда в небольшом количестве, потому что он – концентрат биологически активных молекул.

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Но целебной оказалась и шелуха. А мы ее выбрасываем, как ненужную вещь.

А в ней есть уникальные сочетания чрезвычайно ценных трех веществ:

Фруктаны.

Кверцетин (33 мг/100 г) и Кемпферол (2,4-4,5 мг/100 г).

Органическая сера.

Сочетание этих веществ уникально.

Фруктаны – пребиотики, питающие самую ценную микрофлору кишечника. А также они усиливают активность иммунных клеток, способствуют выработке антител, и таким образом, укрепляют иммунную систему, облегчают адаптацию к гипоксии (дефициту кислорода) детей, часто болеющих простудными заболеваниями).

Кверцетин – один из самых мощных антиоксидантов: восстанавливает активность витамина С, глутатиона и токоферолов, предотвращает переход адреналина в токсический адренохром, оказывает антистрессовое действие. Его антиоксидантная активность на несколько порядков выше, чем зеленый чай и красное вино.

Кверцитин оказывает противовоспалительное действие (блокирует избыточную активность воспалительных молекул).

Серу называют минералом красоты. Если есть дефицит серы, то волосы начинают ломаться и теряют блеск, а кожа становится бледной и стареет.

Напиток из такого ценного сырья, как луковица, выводит излишки натрия и хлора из организма и имеет противоотечный эффект. Это очень важно для людей с артериальной гипертензией.

При употреблении лукового напитка улучшается состояние капилляров и всех сосудов, уменьшается их ломкость и проницаемость. У людей с сахарным диабетом напиток из луковой шелухи усиливает устойчивость капилляров к повреждению содержащимся в крови сахаром.

Целебный напиток обладает антиаллергическим эффектом, нормализует уровень холестерина, улучшает работу сердечной мышцы, уменьшает риск образования тромбов.

Он ускоряет заживление ран, может снижать риск рака. Противораковый эффект связан с активацией гена р53. Этот ген заставляет “самоликвидироваться” раковые клетки. Уменьшает риск рака яичников, молочной железы, кишечника, мозга.

А еще этот эликсир из луковой шелухи способствует похудению, особенно у женщин с синдромом поликистозных яичников.

И как его приготовить? Очень просто. Вот рецепт.

Одну столовую ложку порезанной луковой шелухи залить одним стаканом кипятка и кипятить под крышкой на очень слабом огне пять минут. Охладить и настоять два часа.

Пить по одному стакану во второй половине дня. Употреблять можно долго, но перерывы все же нужны. Классическая схема: 14 дней употребления напитка – 10 дней перерыв.

Источник: Оксана Скиталинская