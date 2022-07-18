У українців є напій, що робить тіло молодим і здоровим. Він нічого не коштує, та має такий потужний відновлюючий ефект, якому б позаздрили всі розпіарені матчі, ройбуші і комбучі разом узяті, вважає лікар-дієтолог Оксана Скиталінська. Нізащо не здогадаєтесь, про що йдеться. А це напій, що готується з цибулевого лушпиння (цибулиння).

Цибуля сама собою вважається овочем здоров’я. Її додають у страви в невеликій кількості, бо вона – концентрат біологічно активних молекул. Та цілющим виявилося і цибулиння – сухе листячко, яким вкрито кожну цибулину. А ми його викидаємо як непотріб. А в ньому є унікальні поєднання надзвичайно цінних трьох речовин:

Фруктанів.

Кверцетину (33мг/100г) та Кемпферолу (2,4-4,5мг/100г).

Органічної сірки. Поєднання цих речовин є унікальним.

Фруктани – пребіотики, які живлять найціннішу мікрофлору кишечника. А також вони посилюють активність імунних клітин, сприяють виробленню антитіл, і таким чином, зміцнюють імунну систему, полегшують адаптацію до гіпоксії (дефіциту кисню) дітей, які часто хворіють застудними захворюваннями).

Кверцетин – один із найпотужніших антиоксидантів: відновлює активність вітаміну С, глутатіону і токоферолів, запобігає переходу адреналіну в токсичний адренохром, має антистресову дію. Його антиоксидантна активність на декілька порядків вища, ніж зеленого чаю та червоного вина.

Кверцитин має протизапальну дію (блокує надмірну активність запальних молекул). Сірку називають мінералом краси. Якщо є дефіцит сірки, то волосся починає ламатися і втрачає блиск, а шкіра марніє і старіє.

Напій із такої цінної сировини, яким є цибулиння, виводить надлишки натрію та хлору з організму та має протинабряковий ефект. Це дуже важливо для людей із артеріальною гіпертензією. При вживанні цибулевого напою покращується стан капілярів та всіх судин, зменшується їх ламкість та проникність. У людей з цукровим діабетом напій з цибулиння посилює стійкість капілярів до пошкодження цукром, що міститься в крові. Цілющий напій має антиалергійний ефект, нормалізує рівень холестерину, покращує роботу серцевого м’яза, зменшує ризик утворення тромбів. Зараз дивляться Він прискорює загоєння ран, та може зменшувати ризик розвитку раку. Протираковий ефект пов’язаний із активацією гена р53. Цей ген змушує “самоліквідовуватися” ракові клітини. Зменшує ризики раку яєчників, молочної залози, кишечника, мозку. А ще цей еліксир з цибулиння сприяє схудненню, особливо у жінок з синдромом полікістозних яєчників. І як же його приготувати? Дуже просто. Ось рецепт.

Одну столову ложку порізаного цибулиння залити однією склянкою окропу та кип’ятити під кришкою на дуже слабкому вогні п’ять хвилин. Охолодити та настояти дві години.