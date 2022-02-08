Лекарства от простуды не существует. Разрекламированные “противирусные” препараты — не действенны. Любая ОРВИ проходит в среднем за семь дней. Все, что можно сделать – это облегчить симптомы.

Как улучшить свое состояние при простуде:

Пейте много жидкости. Вода, теплый чай помогают ослабить заложенность носа и предотвращают обезвоживание.

Отдыхайте. Не зря же при болезнях советуют постельный режим. Тело должно тратить энергию только на выздоровление.

Контролируйте качество воздуха в комнате – регулярно проветривайте помещение, следите за влажностью и температурой.

Смягчить боль в горле помогут полоскание соленой водой, мятные леденцы или охлаждающий спрей.

Промывайте нос солевым раствором. Сосудосуживающие средства используйте только соблюдая инструкцию.

Не терпите боль, ломоту и лихорадку. Для облегчения состояния примите парацетамол или ибупрофен. Следуйте дозировке в инструкции.

Не принимайте антибиотики. Они не действуют против вирусов и могут навредить.

Обратитесь к врачу, если после нескольких дней вам не становится лучше или становится хуже. Для этого не обязательно идти в медицинское учреждение, туда можно позвонить по телефону или написать врачу напрямую, если он дал такое разрешение.

Не нужно вызывать скорую при простуде. Медики не должны приезжать только для того, чтобы посоветовать жаропонижающее средство.

Источник: НСЗУ