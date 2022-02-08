Ліків від застуди не існує. Ті “противірусні” препарати, що рекламуються, – не дієві. Будь-яке ГРВІ проходить у середньому за сім днів. Усе, що можна зробити – це полегшити симптоми.

Як поліпшити свій стан при застуді:

Пийте багато рідини. Вода, теплий чай допомагають послабити закладеність носа та запобігають зневодненню.

Відпочивайте. Не дарма ж при хворобах рекомендують постільний режим. Тіло має витрачати енергію лише на одужання.

Контролюйте якість повітря в кімнаті — робіть регулярні провітрювання, стежте за вологістю та температурою.

Пом’якшити біль у горлі допоможуть ополіскування солоною водою, м’ятні льодяники чи охолоджувальний спрей.

Промивайте ніс сольовим розчином. Судинозвужувальні засоби використовуйте тільки дотримуючись інструкції.

Не терпіть біль, ломоту та гарячку. Для полегшення тану прийміть парацетамол або ібупрофен. Дотримуйтеся дозування в інструкції.

Не приймайте антибіотики. Вони не діють проти вірусів і можуть зашкодити.

Зверніться до свого лікаря, якщо після кількох днів вам не стає краще або стає гірше. Для цього не обов’язково іти в медичний заклад, туди можна зателефонувати або написати лікарю напряму, якщо він дав такий дозвіл.