В Минздраве рассказали, что в период военного положения медико-социальная экспертиза (МСЭК) стала более доступной и удобной. Экспертная оценка может быть проведена независимо от вашего места регистрации. Это означает, что вы можете обращаться в медико-социальную экспертную комиссию в любом регионе страны, где вам удобно.

Также есть возможность проведения удаленных осмотров. Если вы не можете лично посетить МСЭК по объективным причинам, вас могут осмотреть на основании направления врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения.

Для тех, чьи сроки переосвидетельствования инвалидности пришлись на период военного положения и кто не имеет возможности пройти обследование и получить направление на МСЭК, срок действия инвалидности автоматически продлевается на весь период военного положения и еще полгода после его окончания или отмены.

Если у вас есть вопросы по адресам и контактам МСЭК или вы нуждаетесь в консультации относительно своего медицинского состояния, обращайтесь в национальный контакт-центр Минздрава по телефону 0 800 60 20 19. Здесь вам готовы ответить на все ваши запросы по охране здоровья и предоставить важную информацию о МСЭК. Также вы можете найти нужные контакты в списке, который предоставили в Минздраве.

В частности, если во время медико-социальной экспертизы нарушают ваши права или пытаются взыскать деньги за прохождение МСЭК, контакт-центр готов предоставить вам необходимую поддержку и информацию относительно контактов и расположения всех медико-социальных экспертных комиссий в Украине.