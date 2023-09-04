У МОЗ розповіли, що у період воєнного стану медико-соціальна експертиза (МСЕК) стала більш доступною і зручною. Експертна оцінка може бути проведена незалежно від вашого місця реєстрації. Це означає, що ви можете звертатися до медико-соціальної експертної комісії в будь-якому регіоні країни, де вам зручно.

Також є можливість проведення віддалених оглядів. Якщо ви не можете особисто відвідати МСЕК через об’єктивні причини, вас можуть оглянути на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я.

Для тих, чиї терміни переогляду інвалідності припали на період воєнного стану і хто не має можливості пройти обстеження та отримати направлення на МСЕК, термін дії інвалідності автоматично продовжується на весь період воєнного стану та ще пів року після його закінчення або скасування.

Якщо ви маєте запитання щодо адрес та контактів МСЕК або потребуєте консультації щодо свого медичного стану, звертайтесь до національного контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19. Тут вам готові відповісти на всі ваші запити щодо охорони здоров’я та надати важливу інформацію стосовно МСЕК. Також ви можете знайти потрібні контакти у списку, який надали в МОЗ.

Зокрема, якщо під час медико-соціальної експертизи порушують ваші права або намагаються стягнути гроші за проходження МСЕК, контакт-центр готовий надати вам необхідну підтримку та інформацію стосовно контактів та розташування всіх медико-соціальних експертних комісій в Україні.