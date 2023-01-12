Специалисты Министерства здравоохранения Украины на основе Справочника безбарьерности, разработанного в рамках инициативы первой леди Украины, подготовили ряд советов, как предложить свою помощь человеку с инвалидностью.

— Прежде чем вы предложите помощь, убедитесь, что человек на самом деле в ней нуждается в конкретной ситуации и при определенных обстоятельствах, — отмечают эксперты.

Если вы предлагаете это человеку с нарушениями слуха, покажите жестами, что вы хотели бы сделать, а затем посмотрите на него, чтобы получить одобрение.

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— Помните, коммуницировать могут все, просто каждый делает это по-разному: кто-то словами, а кто-то другим способом, — объяснили в Минздраве.

По словам специалистов, важно также учитывать, что человек может отказаться от вашего предложения. Если вам говорят “нет”, улыбнитесь и продолжайте заниматься своими делами. Если же ответ утвердительный, человек подскажет вам, что вы можете для него сделать.

Отмечается, что бывают ситуации, когда человек соглашается, но не говорит, чем именно помочь. В таких случаях объясняйте свои действия, прежде чем что-либо сделать:

я стану слева от вас и переведу на другую сторону улицы. Хотите ли вы, чтобы я взял/взяла вас под руку?

с какой стороны мне лучше идти, чтобы мы могли слышать друг друга?

х отите ли вы, чтобы я подержал/подержала вам дверь?

Такие уточняющие вопросы перед совершением тех или иных действий позволяют человеку принять ваше предложение или подсказать сделать что-нибудь другое, отмечают специалисты.

По их словам, переспрашивая, вы демонстрируете, что цените личное пространство другого человека и не нарушаете его без его разрешения.