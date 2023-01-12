Фахівці Міністерства охорони здоров’я України на основі Довідника безбар’єрності, розробленого в рамках ініціативи першої леді України, підготували низку порад, як запропонувати свою допомогу людині з інвалідністю.

– Перш ніж ви запропонуєте допомогу, переконайтеся, що людина насправді її потребує в конкретній ситуації і за певних обставин, – відзначають експерти.

Якщо ви пропонуєте це людині з вадами слуху, покажіть жестами, що ви хотіли б зробити, а потім подивіться на людину, щоб отримати схвалення.

Зараз дивляться

– Пам’ятаєте, комунікувати можуть всі, просто кожен робить це по-різному: хтось словами, а хтось іншим способом, – пояснили в МОЗ.

За словами фахівців, важливо також враховувати, що людина може відмовитися від вашої пропозиції. Якщо вам кажуть “ні”, посміхніться і продовжуйте займатися своїми справами. Якщо ж відповідь ствердна, людина підкаже вам, що ви можете для неї зробити.

Зазначається, що бувають ситуації, коли людина погоджується, але не говорить, чим саме допомогти. У таких випадках пояснюйте свої дії, перш ніж щось робити:

я стану зліва від вас і переведу на інший бік вулиці. Чи хочете ви, щоб я взяв/взяла вас під руку?

з якого боку мені краще йти, щоб ми могли чути один одного?

ви хочете, щоб я тримав/тримав вам двері?

Такі уточнювальні питання перед вчиненням тих чи інших дій дозволяють людині прийняти вашу пропозицію або підказати зробити що-небудь інше, відзначають фахівці.

За їхніми словами, перепитуючи, ви демонструєте, що цінуєте особистий простір іншої людини і не порушуєте його без її дозволу.