Как рассказала доктор медицинских наук, доцент кафедры дерматологии Медицинской школы Икана на горе Синай Анджела Лемб, слишком частое мытье головы с использованием шампуня чревато более быстрым загрязнением волос.

По словам медика, частота мытья головы во многом зависит от типа волос и особенностей кожи. Но, в любом случае, дерматолог не рекомендует делать это каждый день.

— Если просто прополоскать волосы в воде, эффекта чистоты не будет. Другое дело – воспользоваться шампунем. В этом и состоит основная опасность, — подчеркивает Анджела Лемб.

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По ее словам, шампунь закупоривает поры, то есть задерживает кожное сало, которое выделяется естественным образом. В результате частое мытье головы только ускоряет процесс его образования.

Кроме того, по словам медика, шампунь действует как эмульгатор, заставляя излишки жира, грязи и остатки самого средства накапливаться.

— С другой стороны, каждый раз вместе с мыльной пеной смываются и природные кожные жиры, необходимые для увлажнения и защиты структуры волос, — отмечает дерматолог.

В итоге от частого мытья кожа становится более сухой, локоны начинают пушиться, становятся непослушными и теряют блеск.

Общая рекомендация

Людям с нормальным типом волос эксперты рекомендуют мыть голову раз в 2 – 3 дня. Тем, кому посчастливилось иметь вьющиеся волосы и нежирную кожу, можно соблюдать график раз в семь дней.

Однако с желанием сократить периодичность мытья важно не переусердствовать: независимо от внешнего вида волос, не делайте перерыв более двух недель.

Источник: Webmd