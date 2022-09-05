Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Красота

Как приготовить маску для роста волос: три рецепта

5 сентября 2022, 15:24
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Как приготовить маску для роста волос: три рецепта
Источник: Depositphotos

Все женщины мечтают о длинных и ухоженных волосах. Различные средства и маски для прядей могут помочь и ускорить этот процесс.

Кроме того, чтобы отрастить длинную шевелюру не нужно посещать салоны красоты, сделать маску для роста волос можно в домашних условиях.

Топ-3 рецепта домашних масок для роста волос — смотрите в нашем материале.

Сейчас смотрят

Горчичная маска

При нанесение горчицы на кожу головы, происходит процесс нагрева, который и стимулирует волосяные луковицы к ускоренному росту.

Такая маска идеально подойдет для волос, склонных к жирности, так как горчица снижает работу сальных желез.

Ингредиенты на среднюю длину волос:

  • вода — 6 ст. л;
  • горчичный порошок — 3 ст. л;
  • оливковое масло — 2 ст. л;
  • желток — 1 шт;
  • сахар — 1 ст. л.

Если у вас длинные волосы, маски вам нужно больше, поэтому вы можете увеличивать количество ингредиентов. Главное, следуйте пропорциям — 3:1:1 (где 3 — вода, а 1 — это горчичный порошок и масло).

Фото: Depositphotos

Приготовление:

  1. В соотношении 3:1:1 соедините горчичный порошок с маслом и водой.
  2. Добавьте к смеси желток и сахар.
  3. Все тщательно перемешайте.
  4. Нанесите маску на корни волос массажными движениями.
  5. На голову наденьте полиэтиленовую шапочку и полотенце.
  6. Держите маску 30-60 мин.
  7. По истечению времени смойте горчичную маску теплой водой, используя шампунь.

Делать маску нужно 1 раз в 7 дней в течение 8 недель.

Дрожжевая маска

Ингредиенты:

  • дрожжи — 50 г;
  • сахар — 1 ч. л;
  • вода — 2 ст. л.

Приготовление:

  1. В теплой воде растворите дрожжи и сахар — у вас должна получиться густая масса.
  2. Оставьте смесь в теплом месте на 30 мин, время от времени помешивая.
  3. По истечению времени, нанесите маску на волосы.
  4. На голову наденьте чистый платочек и завяжите махровым полотенцем.
  5. Держать маску нужно 60 мин.
  6. После этого, смойте смесь с волос, используя дегтярное мыло.

Делать такую маску можно лишь один раз в месяц.

Маска с перцем

Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • касторовое масло — 2 ст. л;
  • настойка красного перца — 2 ст. л;
  • бальзам для волос-2 ст. л.

Приготовление:

  1. Подогрейте касторовое масло на водяной бане — температура должна быть не более 40 градусов.
  2. Добавьте настойку красного стручкового перца и все тщательно перемешайте.
  3. К смеси добавьте свой бальзам для волос.
  4. Перемешайте маску и дайте ей остыть.
  5. Готовую маску нанесите на корни волос и накройте голову шапочкой для душа (наверх следует замотать полотенце).
  6. Держать перечную маску нужно около 60 мин.

Важно, если вы почувствуете сильное жжение и неприятные ощущения, смойте маску как можно быстрее. Перечную маску следует делать два раза в неделю в течение 3-4 недель.

Читайте также:
Как приготовить маску для роста волос: три рецептаКак приготовить маску для волос с крахмалом по рецепту с TikTok

Теги
волосся маска Рецепт Рецепти
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь