Все женщины мечтают о длинных и ухоженных волосах. Различные средства и маски для прядей могут помочь и ускорить этот процесс.

Кроме того, чтобы отрастить длинную шевелюру не нужно посещать салоны красоты, сделать маску для роста волос можно в домашних условиях.

Топ-3 рецепта домашних масок для роста волос — смотрите в нашем материале.

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Горчичная маска

При нанесение горчицы на кожу головы, происходит процесс нагрева, который и стимулирует волосяные луковицы к ускоренному росту.

Такая маска идеально подойдет для волос, склонных к жирности, так как горчица снижает работу сальных желез.

Ингредиенты на среднюю длину волос:

вода — 6 ст. л;

горчичный порошок — 3 ст. л;

оливковое масло — 2 ст. л;

желток — 1 шт;

сахар — 1 ст. л.

Если у вас длинные волосы, маски вам нужно больше, поэтому вы можете увеличивать количество ингредиентов. Главное, следуйте пропорциям — 3:1:1 (где 3 — вода, а 1 — это горчичный порошок и масло).

Приготовление:

В соотношении 3:1:1 соедините горчичный порошок с маслом и водой. Добавьте к смеси желток и сахар. Все тщательно перемешайте. Нанесите маску на корни волос массажными движениями. На голову наденьте полиэтиленовую шапочку и полотенце. Держите маску 30-60 мин. По истечению времени смойте горчичную маску теплой водой, используя шампунь.

Делать маску нужно 1 раз в 7 дней в течение 8 недель.

Дрожжевая маска

Ингредиенты:

дрожжи — 50 г;

сахар — 1 ч. л;

вода — 2 ст. л.

Приготовление:

В теплой воде растворите дрожжи и сахар — у вас должна получиться густая масса. Оставьте смесь в теплом месте на 30 мин, время от времени помешивая. По истечению времени, нанесите маску на волосы. На голову наденьте чистый платочек и завяжите махровым полотенцем. Держать маску нужно 60 мин. После этого, смойте смесь с волос, используя дегтярное мыло.

Делать такую маску можно лишь один раз в месяц.

Маска с перцем

Ингредиенты:

касторовое масло — 2 ст. л;

настойка красного перца — 2 ст. л;

бальзам для волос-2 ст. л.

Приготовление:

Подогрейте касторовое масло на водяной бане — температура должна быть не более 40 градусов. Добавьте настойку красного стручкового перца и все тщательно перемешайте. К смеси добавьте свой бальзам для волос. Перемешайте маску и дайте ей остыть. Готовую маску нанесите на корни волос и накройте голову шапочкой для душа (наверх следует замотать полотенце). Держать перечную маску нужно около 60 мин.

Важно, если вы почувствуете сильное жжение и неприятные ощущения, смойте маску как можно быстрее. Перечную маску следует делать два раза в неделю в течение 3-4 недель.