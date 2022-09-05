Все женщины мечтают о длинных и ухоженных волосах. Различные средства и маски для прядей могут помочь и ускорить этот процесс.
Кроме того, чтобы отрастить длинную шевелюру не нужно посещать салоны красоты, сделать маску для роста волос можно в домашних условиях.
Топ-3 рецепта домашних масок для роста волос — смотрите в нашем материале.
Горчичная маска
При нанесение горчицы на кожу головы, происходит процесс нагрева, который и стимулирует волосяные луковицы к ускоренному росту.
Такая маска идеально подойдет для волос, склонных к жирности, так как горчица снижает работу сальных желез.
Ингредиенты на среднюю длину волос:
- вода — 6 ст. л;
- горчичный порошок — 3 ст. л;
- оливковое масло — 2 ст. л;
- желток — 1 шт;
- сахар — 1 ст. л.
Если у вас длинные волосы, маски вам нужно больше, поэтому вы можете увеличивать количество ингредиентов. Главное, следуйте пропорциям — 3:1:1 (где 3 — вода, а 1 — это горчичный порошок и масло).
Приготовление:
- В соотношении 3:1:1 соедините горчичный порошок с маслом и водой.
- Добавьте к смеси желток и сахар.
- Все тщательно перемешайте.
- Нанесите маску на корни волос массажными движениями.
- На голову наденьте полиэтиленовую шапочку и полотенце.
- Держите маску 30-60 мин.
- По истечению времени смойте горчичную маску теплой водой, используя шампунь.
Делать маску нужно 1 раз в 7 дней в течение 8 недель.
Дрожжевая маска
Ингредиенты:
- дрожжи — 50 г;
- сахар — 1 ч. л;
- вода — 2 ст. л.
Приготовление:
- В теплой воде растворите дрожжи и сахар — у вас должна получиться густая масса.
- Оставьте смесь в теплом месте на 30 мин, время от времени помешивая.
- По истечению времени, нанесите маску на волосы.
- На голову наденьте чистый платочек и завяжите махровым полотенцем.
- Держать маску нужно 60 мин.
- После этого, смойте смесь с волос, используя дегтярное мыло.
Делать такую маску можно лишь один раз в месяц.
Маска с перцем
Ингредиенты:
- касторовое масло — 2 ст. л;
- настойка красного перца — 2 ст. л;
- бальзам для волос-2 ст. л.
Приготовление:
- Подогрейте касторовое масло на водяной бане — температура должна быть не более 40 градусов.
- Добавьте настойку красного стручкового перца и все тщательно перемешайте.
- К смеси добавьте свой бальзам для волос.
- Перемешайте маску и дайте ей остыть.
- Готовую маску нанесите на корни волос и накройте голову шапочкой для душа (наверх следует замотать полотенце).
- Держать перечную маску нужно около 60 мин.
Важно, если вы почувствуете сильное жжение и неприятные ощущения, смойте маску как можно быстрее. Перечную маску следует делать два раза в неделю в течение 3-4 недель.