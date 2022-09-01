В приложении TikTok довольно популярной стала маска для волос из крахмала. Девушка постят сотни видео и положительных отзывов о чудодейственную маску, которая превращает волосы в идеальную гриву.
Как приготовить маску из крахмала с TikTok — смотрите далее в материале.
Рецепт популярной маски для волос из крахмала
Чтобы приготовить маску из TikTok, вам понадобится:
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- стакан воды — 250 мл;
- крахмал — 1 ст. л (с горкой);
- бальзам для волос — 2 ст. л.
Приготовление:
- Вылейте воду в кастрюлю и добавьте крахмал.
- Все тщательно перемешайте.
- Поставьте кастрюлю на маленький огонь и постоянно помешивайте пока маска не загустеет.
- Добавьте к массе бальзам и тщательно перемешайте.
Маска готова!
Наносить маску из крахмала нужно на влажные чистые волосы. Далее наденьте шапочку для душа или полиэтиленовый пакетик и прогревайте волосы феном в течение 5 мин.
Маску нужно держать 40-60 мин, после смыть теплой водой.
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