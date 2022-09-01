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Красота

Как приготовить маску для волос с крахмалом по рецепту с TikTok

1 сентября 2022, 14:08
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Как приготовить маску для волос с крахмалом по рецепту с TikTok
Источник: Depositphotos

В приложении TikTok довольно популярной стала маска для волос из крахмала. Девушка постят сотни видео и положительных отзывов о чудодейственную маску, которая превращает волосы в идеальную гриву.

Как приготовить маску из крахмала с TikTok — смотрите далее в материале.

Рецепт популярной маски для волос из крахмала

Чтобы приготовить маску из TikTok, вам понадобится:

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  • стакан воды — 250 мл;
  • крахмал — 1 ст. л (с горкой);
  • бальзам для волос — 2 ст. л.

Приготовление:

  1.  Вылейте воду в кастрюлю и добавьте крахмал.
  2. Все тщательно перемешайте.
  3. Поставьте кастрюлю на маленький огонь и постоянно помешивайте пока маска не загустеет.
  4. Добавьте к массе бальзам и тщательно перемешайте.

Маска готова!

Наносить маску из крахмала нужно на влажные чистые волосы. Далее наденьте шапочку для душа или полиэтиленовый пакетик и прогревайте волосы феном в течение 5 мин.

Маску нужно держать 40-60 мин, после смыть теплой водой.

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