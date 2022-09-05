Усі жінки мріють про довге та доглянуте волосся. Різноманітні засоби та маски для пасм можуть допомогти та пришвидшити цей процес.

Крім того, аби відростити довгу шевелюру не потрібно відвідувати салони краси, зробити маску для росту волосся можна в домашніх умовах.

Топ-3 рецепти домашніх масок для росту волосся – дивіться в нашому матеріалі.

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Гірчична маска

При нанесення гірчиці на шкіру голови, відбувається процес нагрівання, який і стимулює волосяні цибулини до пришвидшеного росту.

Така маска ідеально підійде для волосся, схильного до жирності, оскільки гірчиця також знижує роботу сальних залоз.

Інгредієнти на середню довжину волосся:

вода – 6 ст. л;

гірчичний порошок – 3 ст. л;

оливкова олія – 2 ст. л;

жовток – 1 шт;

цукор – 1 ст. л.

Якщо у вас довге волосся, маски вам потрібно більше, тому ви можете збільшувати кількість інгредієнтів. Головне, дотримуйтесь пропорцій – 3:1:1 (де 3 – вода, а 1 – це гірчичний порошок та олія).

Приготування:

У співвідношенні 3:1:1 з’єднайте гірчичний порошок з олією та водою. Додайте до суміші жовток та цукор. Усе ретельно перемішайте. Нанесіть маску на корені волосся масажними рухами. На голову одягніть поліетиленову шапочку та рушник. Тримайте маску 30-60 хв. По закінченню часу змийте гірчичну маску теплою водою, використовуючи шампунь.

Робити маску потрібно 1 раз на 7 днів протягом 8 тижнів.

Дріжджева маска

Інгредієнти:

дріжджі – 50 г;

цукор – 1 ч. л;

вода – 2 ст. л.

Приготування:

У теплій воді розчиніть дріжджі та цукор – у вас має вийти густа маса. Залиште суміш у теплому місці на 30 хв, час від часу помішуючи. По закінченню часу, нанесіть маску на волосе волосся. На голову вдягніть чисту хустинку та зав’яжіть махровим рушником. Тримати маску потрібно 60 хв. Після цього, змийте суміш з волосся, використовуючи дігтярне мило.

Робити таку маску можна лише один раз на місяць.

Перцева маска

Інгредієнти:

касторова олія – 2 ст. л;

настоянка червоного перцю – 2 ст. л;

бальзам для волосся – 2 ст. л.

Приготування:

Підігрійте касторову олію на водяній бані – температура має бути не більше 40 градусів. Додайте настоянку червоного стручкового перцю та усе ретельно перемішайте. До суміші додайте свій бальзам для волосся. Перемішайте маску та дайте їй охолонути. Готову маску нанесіть на корені волосся та накрийте голову шапочкою для душу (наверх слід замотати рушник). Тримати перцеву маску потрібно близько 60 хв.

Важливо, якщо ви відчуєте сильне печіння та неприємні відчуття, змийте маску якнайшвидше. Перцеву маску слід робити два рази на тиждень впродовж 3-4 тижнів.