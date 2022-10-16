Як розповіла доктор медичних наук, доцент кафедри дерматології Медичної школи Ікана на горі Синай Анджела Лемб, занадто часте миття голови з використанням шампуню загрожує більш швидким забрудненням волосся.

За словами медика, частота миття голови багато в чому залежить від типу волосся і особливостей шкіри. Але, в будь-якому випадку, дерматолог не рекомендує робити це кожен день.

– Якщо просто прополоскати волосся у воді, ефекту чистоти не буде. Інша справа – скористатися шампунем. В цьому і полягає основна небезпека, – підкреслює Анджела Лемб.

За її словами, шампунь закупорює пори, тобто затримує шкірне сало, яке виділяється природним чином. В результаті часте миття голови тільки прискорює процес його утворення.

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Крім того, за словами медика, шампунь діє як емульгатор, змушуючи надлишки жиру, бруду і залишки самого засобу накопичуватися.

– З іншого боку, кожен раз разом з мильною піною змиваються і природні шкірні жири, необхідні для зволоження і захисту структури волосся, – зазначає дерматолог.

В результаті від частого миття шкіра стає сухішою, локони починають пушитися, стають неслухняними і втрачають блиск.

Загальна рекомендація

Людям з нормальним типом волосся експерти рекомендують мити голову раз на 2 – 3 дні. Тим, кому пощастило мати кучеряве волосся і нежирну шкіру, можна дотримуватися графіка раз на сім днів.

Однак з бажанням скоротити періодичність миття важливо не перестаратися: незалежно від зовнішнього вигляду волосся, не робіть перерву більше двох тижнів.

Джерело: Webmd