Диетолог Даниэль Херман в комментарии популярному британскому онлайн-изданию назвал пять продуктов, которые способны позитивно и эффективно повлиять на продолжительность жизни.

— Снижение уровня воспаления в нашем теле может помочь предотвратить проблемы со здоровьем, угрожающие долголетию, а выбор здорового питания представляет собой отличный инструмент в этом процессе, — отмечает эксперт.

По его словам, при наличии хронического воспаления увеличивается производство свободных радикалов, что усиливает окислительное повреждение и приводит к еще большему воспалению. Этот процесс может также заложить основу для новых заболеваний, включая рак.

Вот почему Даниэль Херман рекомендует следующие противовоспалительные продукты.

1.Зелень. Богатые антиоксидантами, клетчаткой и витаминами шпинат, капуста и листовая капуста могут уменьшить вредное воспаление и предотвратить хронические заболевания.

Более того, исследование, опубликованное в журнале Neurology, показало, что листовая зелень может сделать наш мозг почти на 19 лет моложе и, следовательно, снизить риск развития деменции.

2.Ягоды. Богатые клетчаткой, витамином С и антиоксидантами ягоды предлагают больше, чем вкусную закуску или наполнение для йогурта.

По словам Германа, ягоды, такие как черника, малина и клубника, защищают клетки от повреждения и окислительного стресса, которые могут способствовать старению и хроническим заболеваниям.

3.Орехи. Орехи, такие как миндаль, грецкие орехи и кешью, богаты полезными жирами, клетчаткой и антиоксидантами, которые помогают уменьшить воспаление, снизить риск сердечных заболеваний и улучшить работу мозга.

Более того, всего около горсти орехов, что эквивалентно 30 г в день, должно быть достаточно, чтобы поддерживать уровень холестерина в норме.

4.Цельнозерновые. Цельные зерна, такие как лебеда, коричневый рис и цельная пшеница, богаты клетчаткой, витаминами и минералами, которые помогают уменьшить воспаление, улучшить пищеварение и снизить риск хронических заболеваний, таких как диабет и болезни сердца.

5.Жирная рыба. По словам эксперта, рыба с высоким содержанием омега-3 жирных кислот, от лосося до скумбрии, может быть полезна для здоровья сердца и мозга. Кроме того, этот продукт может помочь снизить риск хронических заболеваний, таких как рак и болезнь Альцгеймера.

Источник: Express