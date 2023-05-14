Дієтолог Даніель Херман у коментарі популярному британському онлайн-виданню назвав п’ять продуктів, які здатні позитивно й ефективно вплинути на тривалість життя.

– Зниження рівня запалення в нашому тілі може допомогти запобігти проблемам зі здоров’ям, що загрожують довголіттю, а вибір здорового харчування являє собою відмінний інструмент у цьому процесі, – зазначає експерт.

За його словами, за наявності хронічного запалення збільшується виробництво вільних радикалів, що посилює окислювальне ушкодження і призводить до ще більшого запалення. Цей процес може також закласти основу для нових захворювань, включно з раком.

Ось чому Даніель Херман рекомендує такі протизапальні продукти.

1. Зелень. Багаті антиоксидантами, клітковиною і вітамінами шпинат, капуста і листова капуста можуть зменшити шкідливе запалення і запобігти хронічним захворюванням.

Ба більше, дослідження, опубліковане в журналі Neurology, показало, що листова зелень може зробити наш мозок майже на 19 років молодшим і, отже, знизити ризик розвитку деменції.

2.Ягоди. Багаті клітковиною, вітаміном С і антиоксидантами ягоди пропонують більше, ніж смачну закуску або наповнення для йогурту.

За словами Германа, ягоди, такі як чорниця, малина і полуниця, захищають клітини від ушкодження і окисного стресу, які можуть сприяти старінню і хронічним захворюванням.

3.Горіхи. Горіхи, такі як мигдаль, волоські горіхи та кеш’ю, багаті на корисні жири, клітковину й антиоксиданти, які допомагають зменшити запалення, знизити ризик серцевих захворювань і поліпшити роботу мозку.

Більш того, всього близько жмені горіхів, що еквівалентно 30 г на день, має бути достатньо, щоб підтримувати рівень холестерину в нормі.

4. Цільнозернові. Цілісні зерна, такі як лобода, коричневий рис і цільна пшениця, багаті клітковиною, вітамінами та мінералами, які допомагають зменшити запалення, поліпшити травлення і знизити ризик хронічних захворювань, таких як діабет і хвороби серця.

5.Жирна риба. За словами експерта, риба з високим вмістом омега-3 жирних кислот, від лосося до скумбрії, може бути корисною для здоров’я серця і мозку. Крім того, цей продукт може допомогти знизити ризик хронічних захворювань, таких як рак і хвороба Альцгеймера.

Джерело: Express