Новое исследование, результаты которого были опубликованы в журнале European Heart Journal, показало, что накопительный эффект двухминутных упражнений может снизить риск развития ряда хронических заболеваний и способствовать продолжительности жизни.

Речь идет о двухминутной быстрой ходьбе, которая, по словам ученых, вскрывает запасы сахара и позволяет улучшить резистентность к инсулину. Это означает, что мы сжигаем жир и сахар, то есть худеем и становимся здоровее.

В ходе научной работы исследователи зарегистрировали почти 72 тыс. взрослых в возрасте 40–69 лет без каких-либо признаков сердечно-сосудистых заболеваний или рака.

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Была проанализирована связь между тем, сколько и как часто люди занимались физической активностью, со смертью от всех причин и заболеваемостью сердечно-сосудистыми заболеваниями и раком.

Чтобы понять разницу между умеренной физической активностью и энергичной физической активностью, исследователи определили умеренную физическую активность при выполнении упражнений, которые заметно увеличивают частоту сердечных сокращений, но не обязательно вызывают одышку.

Исследователи обнаружили, что риск всех исследуемых неблагоприятных исходов снижался по мере того, как люди увеличивали количество и частоту активной физической активности.

Например, участники, которые не занимались активной физической деятельностью, имели 4% риска смерти в течение пяти лет. Этот риск снижался до 2% при активной деятельности менее 10 минут в неделю и снова уменьшался вдвое до 1%, если люди занимались 60 минут или более.

Сообщается, что в более раннем исследовании было обнаружено, что ходьба всего 10 минут в день увеличивает продолжительность жизни людей старше 85 лет.

Источник: Express