Нове дослідження, результати якого були опубліковані в журналі European Heart Journal, показало, що накопичувальний ефект двохвилинних вправ може знизити ризик розвитку низки хронічних захворювань і сприяти тривалості життя.

Йдеться про двохвилинну швидку ходьбу, яка, за словами вчених, розкриває запаси цукру і дозволяє поліпшити резистентність до інсуліну. Це означає, що ми спалюємо жир і цукор, тобто худнемо і стаємо здоровішими.

Під час наукової роботи дослідники зареєстрували майже 72 тис. дорослих віком 40-69 років без будь-яких ознак серцево-судинних захворювань або раку.

Зараз дивляться

Було проаналізовано зв’язок між тим, скільки і як часто люди займалися фізичною активністю, зі смертю від усіх причин і захворюваністю на серцево-судинні захворювання і рак.

Щоб зрозуміти різницю між помірною фізичною активністю та енергійною фізичною активністю, дослідники виявили помірну фізичну активність при виконанні вправ, які помітно збільшують частоту серцевих скорочень, але не обов’язково викликають задишку.

Дослідники виявили, що ризик усіх досліджуваних несприятливих наслідків зменшувався, оскільки люди збільшували кількість та частоту активних фізичних навантажень.

Наприклад, учасники, які не займалися активною фізичною діяльністю, мали 4% ризику смерті протягом п’яти років. Цей ризик знижувався до 2% при активній діяльності менше 10 хвилин на тиждень і знову зменшувався вдвічі до 1%, якщо люди займалися 60 хвилин або більше.

Повідомляється, що в попередньому дослідженні було виявлено, що ходьба лише 10 хвилин на день збільшує тривалість життя людей старше 85 років.

Джерело: Express