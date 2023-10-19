Врач-диетолог Татьяна Лакуста на площадке популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя рассказала, как правильно подготовиться к сдаче крови, в частности, чего нельзя есть перед донацией.

— Конкретной диеты, разработанной специально для доноров крови, нет. Однако есть определенные руководства по группам продуктов, которые следует употреблять перед процедурой, и общие рекомендации, — отмечает эксперт.

Так, по ее словам, рацион в день процедуры должен основываться на:

сложных углеводных компонентах (картофель, макароны, каши);

нежирных железосодержащих продуктах (овощи, зелень, фрукты, гречка, фасоль, бобовые);

продукты, содержащие витамин С (они улучшают усвоение железа в пищеварительном канале).

За 48 часов до донации крови из рациона следует исключить все энергетические напитки, поскольку они могут влиять на тонус сосудов.

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С кофе ситуация специфическая: если вы пьете его регулярно, тогда можно употреблять и в день донации, но лучше удержаться, чтобы сужение сосудов не затрудняло забор крови.

То же касается лекарств, от них следует отказаться за 72 часа до донации, чтобы не передавать реципиенту. В противном случае кровь может оказаться непригодной для переливания.

Также необходимо отказаться от курения по крайней мере за два часа до донации.

По словам медика, во время донации крови человек отдает около 450 мл, причем преимущественно жидкая часть крови — плазма — восстанавливается в течение 18–20 часов.

Чтобы быстро восстановиться после донации, соблюдайте следующие рекомендации:

не нагружайте себя физическими упражнениями в течение 12 часов;

несколько часов после манипуляции не употребляйте кофе, энергетические напитки, крепкий чай;

первые и вторые сутки после забора крови пейте много жидкости;

употребляйте железосодержащие продукты, чтобы усилить воспроизводство запасов ферритина, гемоглобина и эритроцитов;

не употребляйте вместе с железосодержащей пищей кофе, чай, молоко, кефир, травяные напитки – это ухудшает всасывание железа в кишечнике.

Источник: Береги себя