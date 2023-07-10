Лікар-дієтолог Тетяна Лакуста на майданчику популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе розповіла, як правильно підготуватися до здачі крові, зокрема, чого не можна їсти перед донацією.

– Конкретної дієти, розробленої спеціально для донорів крові, немає. Проте є певні настанови щодо груп продуктів, які слід вживати перед процедурою, та загальні рекомендації, – зазначає експертка.

Так, за її словами, раціон у день процедури має ґрунтуватися на:

складних вуглеводних компонентах (картопля, макарони, каші);

нежирних залізовмісних продуктах (овочі, зелень, фрукти, гречка, квасоля, бобові);

продукти, що містять вітамін С (вони покращують засвоєння заліза в травному каналі).

За 48 годин до донації крові з раціону слід виключити всі енергетичні напої, оскільки вони можуть впливати на тонус судин.

З кавою ситуація специфічна: якщо ви п’єте її регулярно, тоді можна вживати і в день донації, але краще утриматися, щоб звуження судин не ускладнювало забір крові.

Те саме стосується ліків, від них слід відмовитися за 72 години до донації, щоб не передавати реципієнту. В іншому разі кров може виявитися непридатною для переливання.

Також необхідно відмовитися від куріння принаймні за дві години до донації.

За словами медика, під час донації крові людина віддає близько 450 мл, причому рідка частина крові – плазма – відновлюється протягом 18-20 годин.

Щоб швидко відновитися після донації, дотримуйтеся таких рекомендацій:

не навантажуйте себе фізичними вправами протягом 12 годин;

кілька годин після маніпуляції не вживайте каву, енергетичні напої, міцний чай;

першу і другу добу після забору крові пийте багато рідини;

вживайте залізовмісні продукти, щоб посилити відтворення запасів феритину, гемоглобіну та еритроцитів;

не вживайте разом із залізовмісною їжею каву, чай, молоко, кефір, трав’яні напої – це погіршує всмоктування заліза в кишечнику.

Джерело: Бережи себе