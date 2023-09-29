Мода на похудение и диеты могут быть временными, но самое главное — сохранить привычки здорового образа жизни независимо от возраста.

Вне правильного питания важно придерживаться других привычек, чтобы и поддерживать здоровье.

Зарегистрированный диетолог Бланка Гарсия предоставляет полезные советы для похудения и улучшения физической формы после 60 лет.

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Вода играет важную роль в похудении и изменении тела после 60 лет.

Потребление достаточного количества воды способствует потере веса и уменьшает риск ожирения и диабета 2 типа, особенно в пожилом возрасте.

С возрастом организм становится более склонным к обезвоживанию, поэтому важно поддерживать оптимальный уровень гидратации.

Ультраобработанные продукты оказывают негативное влияние на вес и здоровье.

Они могут вызывать увеличение веса и потребление дополнительных калорий.

Избегайте предварительно замороженных блюд, печенья и других продуктов с высокой степенью обработки, поскольку они содержат вредные ингредиенты и рафинированные углеводы.

Овощи — это важная часть здорового рациона после 60 лет. Они низкокалорийные, но содержат много витаминов, минералов, клетчатки и жидкости, способствующих сытости и здоровому питанию.

Исследования показывают, что увеличение потребления овощей может уменьшить риск избыточного веса.

Растительные источники белка, такие как чечевица, фасоль, гарбанцова фасоль, киноа, соя и тофу, могут быть отличной альтернативой животному белку.

Они содержат белок без насыщенных жиров и дополнительных калорий, помогая контролировать потребление калорий и поддерживать вес.

Цельные зерна пшеницы, такие как цельнозерновые макароны, коричневый рис и цельнозерновой хлеб, содержат сложные углеводы и клетчатку, что помогает чувствовать сытость и уменьшает потребление калорий.

Рафинированные углеводы стоит ограничивать, а цельные зерна способствуют здоровому похудению.

Похудение и изменение тела после 60 лет возможны благодаря здоровым привычкам. Это способствует здоровому старению и поддержанию нормального веса.

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Источник: EatThis