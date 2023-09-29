Мода на схуднення та дієти можуть бути тимчасовими, але найголовніше – зберегти звички здорового способу життя незалежно від віку.

Поза правильним харчуванням важливо дотримуватися інших звичок, щоб та підтримувати здоров’я.

Зареєстрований дієтолог Бланка Гарсія надає корисні поради для схуднення та покращення фізичної форми після 60 років.

Зараз дивляться

Вода грає важливу роль у схудненні та зміні тіла після 60 років.

Споживання достатньої кількості води сприяє втраті ваги і зменшує ризик ожиріння та діабету 2 типу, особливо у похилому віці.

З віком організм стає більш схильним до зневоднення, тому важливо підтримувати оптимальний рівень гідратації.

Ультраоброблені продукти мають негативний вплив на вагу та здоров’я.

Вони можуть спричиняти збільшення ваги і споживання додаткових калорій.

Уникайте попередньо заморожених страв, печива та інших продуктів з високим ступенем обробки, оскільки вони містять шкідливі інгредієнти та рафіновані вуглеводи.

Овочі – це важлива частина здорового раціону після 60 років. Вони низькокалорійні, але містять багато вітамінів, мінералів, клітковини та рідини, що сприяють ситості та здоровому харчуванню.

Дослідження показують, що збільшення споживання овочів може зменшити ризик надмірної ваги.

Рослинні джерела білка, такі як сочевиця, квасоля, гарбанцова квасоля, кіноа, соя та тофу, можуть бути відмінною альтернативою тваринному білку.

Вони містять білок без насичених жирів та додаткових калорій, допомагаючи контролювати споживання калорій і підтримувати вагу.

Цільні зерна пшениці, такі як цільнозернові макарони, коричневий рис і цільнозерновий хліб, містять складні вуглеводи та клітковину, що допомагає відчувати ситість і зменшує споживання калорій.

Рафіновані вуглеводи варто обмежувати, а цільні зерна сприяють здоровому схудненню.

Схуднення та зміна тіла після 60 років можливі завдяки здоровим звичкам. Це сприяє здоровому старінню і підтриманню нормальної ваги.

Читайте також: Дієтолог назвала три нежирні продукти для ефективного схуднення після 40

Джерело: EatThis