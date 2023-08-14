Каждый из нас не раз задавался вопросом — как сбросить лишние килограммы? При этом каждый раз испытывал множество диет, а желаемого результата не получал.

Часто причиной может быть неправильное построение своего рациона. Ведь есть некоторые продукты, которые во время похудения желательно не употреблять, или же минимизировать.

Эндокринолог-диетолог Татьяна Луговская рассказала Фактам ICTV, что стоит убрать не только из диетического меню, но и из повседневного питания тем, кто хочет сбросить вес и всегда иметь фигуру без лишних жировых отложений.

Топ нежелательных продуктов во время похудения

1. Напитки с сахаром (газировка, фруктовые напитки)

Любители газированных напитков могут не рассчитывать на быстрое похудение. В таких напитках большое содержание сахара, они способны усиливать жажду и содержат много калорий.

— В некоторых напитках содержится просто убойная доза сахара и немало синтетических добавок, которые способствуют набору веса и развитию сахарного диабета 2 типа. Гораздо полезнее употреблять цельные фрукты и ягоды, — советует Татьяна Луговская.

2. Рафинированные злаки (белый хлеб, белый рис, белая паста)

Большинство из нас считают, что, например, белый рис является малокалорийным продуктом. Но на самом деле это многократно обработанная крупа, в которой не осталось ничего, кроме крахмала. А он, в свою очередь способствует набору лишнего веса.

— Белый рис стоит заменить на бурый. Он не менее вкусный, но гораздо полезнее. Что касается хлеба, то он, кроме сахара, может содержать разрыхлители и дрожжи, с высокой калорийностью. Стоит употреблять цельнозерновой ржаной хлеб и цельнозерновые крупы, — объясняет Татьяна Луговская.

3. Сладости (конфеты, печенье, шоколад)

Ни для кого не секрет, что сахар — это первый продукт, который лучше не употреблять во время похудения. В сладостях содержится много калорий, которые не приносят организму никакой пользы. Однако откладываются на талии и бедрах.

— Конечно, желательно исключить из рациона печенье, торты, шоколад, конфеты, чай и кофе лучше пить без сахара. Лучшие сладости — сезонные фрукты, — советует врач.

4. Картофель (жареный)

Если боретесь с лишними килограммами, придется об этом продукте забыть. Потому что картофель содержит много крахмала, который способствует набору лишнего веса. Если же очень хочется, то приготовьте его на гриле или запеките в духовке.

5. Обработанные мясные изделия (салями, ветчина, бекон, колбаса)

Данные продукты содержат консерванты, соль и другие вкусовые добавки, которые при потреблении будут способствовать набору веса и задерживать жидкость в организме. Поэтому лучше готовьте мясо сами. Выбирайте такие виды мяса: курятина, индейка, телятина.

6. Продукты с высокой обработкой, такие как фастфуд и другие, которые содержат трансжиры

Чипсы, сухарики, фастфуд нельзя есть во время похудения, потому что в них содержится большое количество трансжиров, искусственных добавок, консервантов. И все это со временем будет откладываться на проблемных участках тела.

— Знаете, почти не существует готовых котлет без сахара и соли. К тому же нет никакой гарантии, что производитель включил в состав именно то, что написано на упаковке. Поэтому с этим будьте осторожны, — предупреждает эндокринолог-диетолог.

Что стоит есть во время похудения?

Выбирайте цельные продукты с минимальной обработкой:

цельные зерна (цельная пшеница, овес, коричневый рис, киноа, гречневая, овсяная каша);

овощи (некрахмалистые, не картофель);

цельные фрукты (не фруктовые соки);

орехи, семена, бобы и другие полезные источники белка (рыба и птица);

растительные масла (оливковое и другие растительные масла).

Пейте достаточное количество воды — не менее 1,5-2 л воды в сутки. И помните, что калории имеют значение для веса, и некоторые продукты помогают нам их контролировать. Именно здоровое питание с подбором своих суточных калорий является залогом крепкого здоровья, а также поддержания надлежащего веса.