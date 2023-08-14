Кожен із нас неодноразово задавався питанням – як скинути зайві кілограми? При цьому щоразу випробовував безліч дієт, а бажаного результату не отримував.

Часто причиною може бути неправильна побудова свого раціону. Адже є деякі продукти, які під час схуднення бажано не вживати, або ж мінімізувати.

Ендокринолог-дієтолог Тетяна Луговська розповіла Фактам ICTV, що варто прибрати не тільки з дієтичного меню, але і з повсякденного харчування тим, хто хоче скинути вагу і завжди мати фігуру без зайвих жирових відкладень.

Топ небажаних продуктів під час схуднення

1. Напої з цукром (газована вода, фруктові напої)

Любителі газованих напоїв можуть не розраховувати на швидке схуднення. У таких напоях великий вміст цукру, вони здатні посилювати спрагу і містять багато калорій.

— У деяких напоях міститься просто забійна доза цукру і чимало синтетичних добавок, які сприяють набору ваги та розвитку цукрового діабету 2 типу. Набагато корисніше вживати цільні фрукти та ягоди, – радить Тетяна Луговська.

2. Рафіновані злаки (білий хліб, білий рис, біла паста)

Більшість з нас вважають, що, наприклад, білий рис є малокалорійним продуктом. Але насправді це багаторазово оброблена крупа, в якій не залишилося нічого, окрім крохмалю. А він, своєю чергою, сприяє набору зайвої ваги.

— Білий рис варто замінити на бурий. Він не менш смачний, але набагато корисніший. Щодо хліба, то він, окрім цукру, може містити розпушувачі й дріжджі, з високою калорійністю. Варто вживати цільнозерновий житній хліб та цільнозернові крупи, – пояснює лікарка.

3. Солодощі (цукерки, печиво, шоколад)

Ні для кого не секрет, що цукор – це перший продукт, який краще не вживати під час схуднення. В солодощах міститься багато калорій, які не приносять організмові жодної користі. Проте відкладаються на талії та стегнах.

– Звісно, бажано виключити з раціону печиво, торти, шоколад, цукерки, чай і каву краще пити без цукру. Найкращі солодощі – сезонні фрукти, – радить Тетяна Луговська.

4. Картопля (смажена)

Якщо боретеся із зайвими кілограмами, доведеться про цей продукт забути. Бо картопля містить багато крохмалю, який сприяє набору зайвої ваги. Якщо ж дуже хочеться, то приготуйте її на грилі або ж запечіть у духовці.

5. Оброблені м’ясні вироби (салямі, шинка, бекон, ковбаса)

Ці продукти містять консерванти, сіль та інші смакові добавки, які при споживанні будуть сприяти набору ваги та затримувати рідину в організмі. Тож краще готуйте м’ясо самі. Обирайте такі види м’яса: курятина, індичка, телятина.

6. Продукти з високою обробкою, як-от фастфуд та інші, що місять трансжири

Чипси, сухарики, фастфуд не можна їсти під час схуднення, бо в них міститься велика кількість трансжирів, штучних добавок, консервантів. І все це з часом відкладатиметься на проблемних ділянках тіла.

— Знаєте, майже не існує готових котлет без цукру і солі. До того ж немає жодної гарантії, що виробник включив до складу саме те, що написано на упаковці. Тож з цим будьте обережні, — попереджає ендокринолог-дієтолог.

Що варто їсти під час схуднення

Вибирайте цілісні продукти з мінімальною обробкою:

цільні зерна (цільна пшениця, овес, коричневий рис, кіноа, гречана, вівсяна каша);

овочі (некрохмалисті, не картопля);

цільні фрукти (не фруктові соки);

горіхи, насіння, боби та інші корисні джерела білка (риба та птиця);

рослинні олії (оливкова та інші рослинні олії).

Пийте достатню кількість води – не менше 1,5-2 л води на добу. І пам’ятайте, що калорії мають значення для ваги, і деякі продукти допомагають нам їх контролювати. Саме здорове харчування з добором своїх добових калорій є запорукою міцного здоров’я, а також підтримки належної ваги.