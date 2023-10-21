Чудо-орехом ученые из Австралии назвали миндаль.

Они провели исследование и к двум предыдущим преимуществам миндаля — снижение плохого холестерина и очищение печени, добавили еще укрепление сердца и сосудов.

На самом деле исследователи из Университета Южной Австралии длительное время изучали несколько видов орехов, надеясь найти универсальный продукт, который удовлетворит стремление людей, мечтающих не только похудеть, но и восстановить здоровье, которое пошатнулось из-за избытка вредного холестерина.

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После ряда научных экспериментов со многими орехами, ученые остановились на миндале, который имеет превосходный вкус и насыщен питательными веществами.

В эксперименте участвовали 140 добровольцев в возрасте от 25 до 65 лет. Все имели избыточный вес, а то и ожирение. Их ожидало 30-дневное испытание.

Как и в любом исследовании, участников разделили на две группы.

Миндаль включили в рацион счастливчиков первой группы. Второй группе миндаля не предлагали.

Через месяц сделали анализы. И результаты существенно отличались от предыдущих, сделанных перед началом тестирования. Они подтвердили первоначальную гипотезу ученых.

Миндаль положительно повлиял на сердечно-сосудистую систему добровольцев, которые регулярно его употребляли, помог им похудеть, снизить уровень вредного холестерина и улучшить работу сердца и печени.

В конце концов, это и неудивительно. Миндаль содержит много полезной клетчатки, белка, витаминов, минералов, ненасыщенных жиров, включая омега-6 и небольшое количество омега-3, аминокислот и антиоксидантов.

Именно эти вещества ускоряют метаболизм, улучшают кровообращение, очищают организм от токсинов и уменьшают холестериновые бляшки.

Результаты исследования австралийских ученых были напечатаны в научном журнале Obesity.

Кстати, миндаль изучали и ученые из Королевского колледжа Лондона. Они доказали, что лишь горстка миндаля в день способна улучшить микробиоту кишечника, а следовательно, и здоровье.

Миндаль положительно влияет также на кожу, замедляя ее старение, улучшает состояние волос и ногтей.

Источник: Actualno