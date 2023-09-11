Американский дипломированный диетолог Лорен Манакер представила результаты нового исследования, которое показало, что употребление одной порции древесных орехов каждый день может помочь снизить риск депрессии.

— Орехи являются важным источником многих питательных веществ и, как было доказано, помогают предотвратить некоторые хронические заболевания, защитить от окислительного стресса и воспалений, а также улучшить когнитивные функции, — отмечает эксперт.

По ее словам, в новой научной работе использовались данные 13 504 взрослых из Биобанка Великобритании для анализа корреляции между потреблением орехов и депрессией. В начале эксперимента ни у одного участника не было депрессии.

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В итоге выяснилось, что более высокое потребление древесных орехов связано с меньшим риском депрессии.

К древесным орехам относятся миндаль, грецкий орех, фундук, каштан, кешью, фисташки.

Однако, полагаться только на орехи для снижения риска депрессии, возможно, не лучший метод, утверждает специалист. Если есть реальные проблемы с депрессией, лучше обратиться за помощью к врачу, а не включать в свой рацион орехи и надеяться на лучшее.

Чтобы понять, как связаны орехи и депрессия, ученым необходимы дополнительные исследования, но нельзя отрицать, что орехи могут стать положительным дополнением к сбалансированной диете, резюмирует диетолог.

Источник: Health