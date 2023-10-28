Диетологи рассказали, какая пища стимулирует аппетит и вызывает голод.
Врач Дестини Муди и диетолог Лена Бакович уверяют, что продукты, которые содержат много рафинированных углеводов, и не имеют в составе много белка и клетчатки, способствуют снижению уровня глюкозы в крови, поэтому человек хочет есть снова и снова.
Выпечка
Эксперты не советуют есть выпечку, ведь она полностью состоит из простых углеводов.
Дестини Муди говорит, чтобы облегчить негативное действие выпечки, ешьте ее вместе с вареными яйцами или йогуртом.
Соль
Чрезмерное употребление соли активирует вкусовые рецепторы и увеличивает слюноотделение.
Эксперты считают, что от соли высвобождается дофамин — гормон, вызывающий ощущение удовольствия.
Кроме того, пища с большим содержанием соли часто содержит рафинированные углеводы, как, например, чипсы и другие снеки.
Алкоголь
Когда алкоголь попадает в организм печень высвобождает много глюкозы, соответственно сахар в крови снижается.
Также специалисты отмечают, что после употребления алкоголя хочется есть много углеводов.
“Полезные” батончики
Фитнес-батончики, которых много на полках магазинов, на самом деле совсем не полезны. В их составе обычно много сахара, что негативно влияет на здоровье.
Также такие батончики, в основном, имеют низкое содержание белка.
Белый рис
В общем, рис — полезная пища, но важно его выбирать правильно. Именно в белом рисе нет клетчатки и других полезных микроэлементов.
Диетолог советует покупать бурый или черный рис, в них сохранены все полезные свойства.
Макароны
Макароны, изготовленные из муки без отрубей, практически не содержат клетчатки.
Любителям пасты специалисты советуют выбирать цельнозерновые макароны.
Источник: Eatthis