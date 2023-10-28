Диетологи рассказали, какая пища стимулирует аппетит и вызывает голод.

Врач Дестини Муди и диетолог Лена Бакович уверяют, что продукты, которые содержат много рафинированных углеводов, и не имеют в составе много белка и клетчатки, способствуют снижению уровня глюкозы в крови, поэтому человек хочет есть снова и снова.

Выпечка

Эксперты не советуют есть выпечку, ведь она полностью состоит из простых углеводов.

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Дестини Муди говорит, чтобы облегчить негативное действие выпечки, ешьте ее вместе с вареными яйцами или йогуртом.

Соль

Чрезмерное употребление соли активирует вкусовые рецепторы и увеличивает слюноотделение.

Эксперты считают, что от соли высвобождается дофамин — гормон, вызывающий ощущение удовольствия.

Кроме того, пища с большим содержанием соли часто содержит рафинированные углеводы, как, например, чипсы и другие снеки.

Алкоголь

Когда алкоголь попадает в организм печень высвобождает много глюкозы, соответственно сахар в крови снижается.

Также специалисты отмечают, что после употребления алкоголя хочется есть много углеводов.

“Полезные” батончики

Фитнес-батончики, которых много на полках магазинов, на самом деле совсем не полезны. В их составе обычно много сахара, что негативно влияет на здоровье.

Также такие батончики, в основном, имеют низкое содержание белка.

Белый рис

В общем, рис — полезная пища, но важно его выбирать правильно. Именно в белом рисе нет клетчатки и других полезных микроэлементов.

Диетолог советует покупать бурый или черный рис, в них сохранены все полезные свойства.

Макароны

Макароны, изготовленные из муки без отрубей, практически не содержат клетчатки.

Любителям пасты специалисты советуют выбирать цельнозерновые макароны.

Источник: Eatthis