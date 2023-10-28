Дієтологи розповіли, яка їжа стимулює апетит та викликає голод.

Лікар Дестіні Муді та дієтологиня Лєна Баковіч запевняють, що продукти, які містять багато рафінованих вуглеводів, та не мають в складі багато білку та клітковини, сприяють зниженню рівня глюкози в крові, тому людина хоче їсти знову й знову.

Випічка

Експерти не радять їсти випічку, адже вона повністю складається з простих вуглеводів.

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Дестіні Муді каже, щоб полегшити негативну дію випічки, їжте її разом із вареними яйцями або йогуртом.

Сіль

Надмірне вживання солі активує смакові рецептори та збільшує слиновиділення.

Експерти вважають, що від солі вивільняється дофамін – гормон, що викликає відчуття задоволення.

Окрім того, їжа з великим вмістом солі часто містить рафіновані вуглеводи, як, наприклад, чипси та інші снеки.

Алкоголь

Коли алкоголь потрапляє в організм печінка вивільняє багато глюкози, відповідно, цукор в крові знижується.

Також фахівці зазначають, що після вживання алкоголю хочеться їсти багато вуглеводів.

“Корисні” батончики

Фітнес-батончики, яких багато на полицях магазинів, насправді зовсім не корисні. У їхньому складі зазвичай багато цукру, що негативно впливає на здоров’я.

Також такі батончики, здебільшого, мають низький вміст білка.

Білий рис

Загалом, рис – корисна їжа, але важливо його обирати правильно. Саме в білому рисі немає клітковини та інших корисних мікроелементів.

Дієтолог радить купувати бурий або чорний рис, у них збережені всі корисні властивості.

Макарони

Макарони, що виготовлені з борошна без висівок, практично, не містять клітковини.

Любителям пасти спеціалісти радять обирати цільнозернові макарони.

Джерело: Eatthis