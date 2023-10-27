Експерти назвали п’ять продуктів, які сприяють довголіттю.

Фахівці запевняють, що харчування є ключовим фактором у тривалості та якості життя.

1. Дієтологиня Кімберлі Мелтон зазначає, ягоди багаті антиоксидантами та фотохімічними речовинами. Чорниця, малина, полуниця знижують ризик серцево-судинних хвороб та розвитку діабету другого типу.

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2. Різноманітна зелень: рукола, капуста, салати, шпинат тощо – знижує ризик ранньої смерті.

3. Значну користь для здоров’я мають горіхи: мигдаль, арахіс, волоський.

Спеціалістка з харчування Стейсі Кеннеді розповідає, що поживні речовини з горіхів здатні:

підтримувати імунну систему;

зменшувати запалення;

сприяти здоров’ю кишківника;

підтримувати здоров’я мозку та серця;

попереджувати рак.

4. Батат, а особливо його фіолетовий сорт, вважається багатим джерелом складних вуглеводів, білків та вітамінів. Він сприяє здоровому функціонуванню кишківника та зміцнює імунну систему.

Експерт із довголіття Ден Бюттнер стверджує, що появу найбільш довгоживучого населення пов’язують зі вживанням фіолетового батату.

5. Автор книги Молоді назавжди: секрети найдовшого та найздоровішого життя, доктор Марк Гайман наголошує на необхідності насичених жирів у харчуванні. Вони містять антиоксиданти, тому знижують ризик серцево-судинних захворювань та хронічних недуг.

Джерело: Closer