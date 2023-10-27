Эксперты назвали пять продуктов, которые способствуют долголетию.
Специалисты уверяют, что питание является ключевым фактором в продолжительности и качестве жизни.
1. Диетолог Кимберли Мелтон отмечает, ягоды богаты антиоксидантами и фотохимическими веществами. Черника, малина, клубника снижают риск сердечно-сосудистых болезней и развития диабета второго типа.
2. Разнообразная зелень: руккола, капуста, салаты, шпинат и другие — снижает риск ранней смерти.
3. Значительную пользу для здоровья имеют орехи: миндаль, арахис, грецкий.
Специалистка по питанию Стейси Кеннеди рассказывает, что питательные вещества из орехов способны:
- поддерживать иммунную систему;
- уменьшать воспаление;
- способствовать здоровью кишечника;
- поддерживать здоровье мозга и сердца;
- предупреждать рак.
4. Батат, а особенно его фиолетовый сорт, считается богатым источником сложных углеводов, белков и витаминов. Он способствует здоровому функционированию кишечника и укрепляет иммунную систему.
Эксперт по долголетию Дэн Бюттнер утверждает, что появление наиболее долгоживущего населения связывают с употреблением фиолетового батата.
5. Автор книги Молодые навсегда: секреты самой долгой и здоровой жизни, доктор Марк Гайман подчеркивает необходимость насыщенных жиров в питании. Они содержат антиоксиданты, поэтому снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и хронических недугов.
Источник: Closer