Эксперты назвали пять продуктов, которые способствуют долголетию.

Специалисты уверяют, что питание является ключевым фактором в продолжительности и качестве жизни.

1. Диетолог Кимберли Мелтон отмечает, ягоды богаты антиоксидантами и фотохимическими веществами. Черника, малина, клубника снижают риск сердечно-сосудистых болезней и развития диабета второго типа.

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2. Разнообразная зелень: руккола, капуста, салаты, шпинат и другие — снижает риск ранней смерти.

3. Значительную пользу для здоровья имеют орехи: миндаль, арахис, грецкий.

Специалистка по питанию Стейси Кеннеди рассказывает, что питательные вещества из орехов способны:

поддерживать иммунную систему;

уменьшать воспаление;

способствовать здоровью кишечника;

поддерживать здоровье мозга и сердца;

предупреждать рак.

4. Батат, а особенно его фиолетовый сорт, считается богатым источником сложных углеводов, белков и витаминов. Он способствует здоровому функционированию кишечника и укрепляет иммунную систему.

Эксперт по долголетию Дэн Бюттнер утверждает, что появление наиболее долгоживущего населения связывают с употреблением фиолетового батата.

5. Автор книги Молодые навсегда: секреты самой долгой и здоровой жизни, доктор Марк Гайман подчеркивает необходимость насыщенных жиров в питании. Они содержат антиоксиданты, поэтому снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и хронических недугов.

Источник: Closer