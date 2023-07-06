Диетологи Лиза Ричардс, Триста Бест и Кэтрин Джервасио назвали три продукта, которые сегодня употребляют в каждой семье. Их любят и дети.

Но эти ультрапереработанные продукты питания можно назвать не просто нездоровыми, а опасными.

Вы удивитесь, увидев список.

Итак, специалисты по питанию призывают немедленно исключить из рациона:

пончики и круассаны (особенно на завтрак);

лапшу быстрого приготовления;

сладкие хлопья.

Кстати, хлопья диетологи считают одним из худших вариантов.

Перечисленные продукты безусловно, вкусны и удобны в приготовлении, но в долгосрочной перспективе могут иметь серьезные последствия для здоровья.

Промышленная выпечка, такая как пончики и круассаны, содержит много рафинированных углеводов и сахара, что может негативно сказаться на здоровье кишечника и способствовать дисбалансу кишечных бактерий.

Лапша быстрого приготовления часто содержит много соли, искусственные ароматизаторы и консерванты, которые могут привести к вздутию живота.

Чрезмерное потребление соленых продуктов может нарушить баланс жидкости в организме и повлиять на общее состояние здоровья.

Сладкие хлопья, любимые многими, содержат добавленный сахар и рафинированные углеводы, которые способствуют воспалению кишечника и могут нанести вред здоровью.

Исключение из рациона этих ультраобработанных продуктов сначала может вызвать недовольство и раздражение, но, со временем положительно повлияет на пищевые привычки и задаст тон более здоровому образу жизни.

Источник: She Finds