Диетологи Лиза Ричардс, Триста Бест и Кэтрин Джервасио назвали три продукта, которые сегодня употребляют в каждой семье. Их любят и дети.
Но эти ультрапереработанные продукты питания можно назвать не просто нездоровыми, а опасными.
Вы удивитесь, увидев список.
Итак, специалисты по питанию призывают немедленно исключить из рациона:
- пончики и круассаны (особенно на завтрак);
- лапшу быстрого приготовления;
- сладкие хлопья.
Кстати, хлопья диетологи считают одним из худших вариантов.
Перечисленные продукты безусловно, вкусны и удобны в приготовлении, но в долгосрочной перспективе могут иметь серьезные последствия для здоровья.
Промышленная выпечка, такая как пончики и круассаны, содержит много рафинированных углеводов и сахара, что может негативно сказаться на здоровье кишечника и способствовать дисбалансу кишечных бактерий.
Лапша быстрого приготовления часто содержит много соли, искусственные ароматизаторы и консерванты, которые могут привести к вздутию живота.
Чрезмерное потребление соленых продуктов может нарушить баланс жидкости в организме и повлиять на общее состояние здоровья.
Сладкие хлопья, любимые многими, содержат добавленный сахар и рафинированные углеводы, которые способствуют воспалению кишечника и могут нанести вред здоровью.
Исключение из рациона этих ультраобработанных продуктов сначала может вызвать недовольство и раздражение, но, со временем положительно повлияет на пищевые привычки и задаст тон более здоровому образу жизни.
Источник: She Finds