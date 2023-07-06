Дієтологи Ліза Річардс, Тріста Бест і Кетрін Джервасіо назвали три продукти, які сьогодні вживають у кожній родині. Їх люблять і діти.

Але ці ультраперероблені продукти харчування можна назвати не просто нездоровими, а й небезпечними.

Ви здивуєтеся, побачивши список.

Отже, фахівці з харчування закликають негайно виключити з раціону:

пончики та круасани (особливо на сніданок);

локшину швидкого приготування;

солодкі пластівці.

До речі, пластівці дієтологи вважають одним із найгірших варіантів.

Перераховані продукти, безумовно, смачні та зручні в приготуванні, але в довгостроковій перспективі можуть мати серйозні наслідки для здоров’я.

Промислова випічка, така як пончики і круасани, містить багато рафінованих вуглеводів і цукру, що може негативно позначитися на здоров’ї кишківника і сприяти дисбалансу кишкових бактерій.

Локшина швидкого приготування часто містить багато солі, штучні ароматизатори та консерванти, які можуть призвести до здуття живота.

Надмірне споживання солоних продуктів може порушити баланс рідини в організмі та вплинути на загальний стан здоров’я.

Солодкі пластівці, улюблені багатьма, містять доданий цукор і рафіновані вуглеводи, які сприяють запаленню кишківника і можуть завдати шкоди здоров’ю.

Виключення з раціону цих ультраоброблених продуктів спочатку може викликати невдоволення і роздратування, але, згодом, позитивно вплине на харчові звички і задасть тон більш здоровому способу життя.

Джерело: She Finds