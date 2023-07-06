Дієтологи Ліза Річардс, Тріста Бест і Кетрін Джервасіо назвали три продукти, які сьогодні вживають у кожній родині. Їх люблять і діти.
Але ці ультраперероблені продукти харчування можна назвати не просто нездоровими, а й небезпечними.
Ви здивуєтеся, побачивши список.
Отже, фахівці з харчування закликають негайно виключити з раціону:
- пончики та круасани (особливо на сніданок);
- локшину швидкого приготування;
- солодкі пластівці.
До речі, пластівці дієтологи вважають одним із найгірших варіантів.
Перераховані продукти, безумовно, смачні та зручні в приготуванні, але в довгостроковій перспективі можуть мати серйозні наслідки для здоров’я.
Промислова випічка, така як пончики і круасани, містить багато рафінованих вуглеводів і цукру, що може негативно позначитися на здоров’ї кишківника і сприяти дисбалансу кишкових бактерій.
Локшина швидкого приготування часто містить багато солі, штучні ароматизатори та консерванти, які можуть призвести до здуття живота.
Надмірне споживання солоних продуктів може порушити баланс рідини в організмі та вплинути на загальний стан здоров’я.
Солодкі пластівці, улюблені багатьма, містять доданий цукор і рафіновані вуглеводи, які сприяють запаленню кишківника і можуть завдати шкоди здоров’ю.
Виключення з раціону цих ультраоброблених продуктів спочатку може викликати невдоволення і роздратування, але, згодом, позитивно вплине на харчові звички і задасть тон більш здоровому способу життя.
Джерело: She Finds