Для восстановления поврежденных мембран клеток, препятствия избыточного образования свободных радикалов часто используют ноотропное средство Цитиколин с одноименным действующим веществом.

Его могут назначать при ухудшении работы мозга, в частности памяти, трудностях выполнения повседневных действий и самообслуживания. Его также применяют при лечении когнитивных, чувствительных и двигательных неврологических нарушений.

Показанимия являются ишемический и геморрагический инсульты, черепно-мозговая травма, когнитивные нарушения при дегенеративных и сосудистых заболеваниях головного мозга.

Однако не только препарат Цитиколин содержит это вещество. Минздрав призвал не обращать внимания на бренд лекарства, а только на его действующее вещество. Факты ICTV разобрались, какие аналоги можно найти на украинском рынке.

Аналоги:

Роноцит (100 мг действующего вещества в 1 таблетке);

Цераксон (100 мг действующего вещества в 1 таблетке).

Прежде чем покупать лекарства и заниматься самолечением, необходимо обратиться к врачу. Именно он изучит причину болезни и сможет подобрать эффективное вещество.

В то же время самопроизвольный прием препаратов может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Источник: Тabletki.ua