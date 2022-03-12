Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Актуально

Действующее вещество цитиколин – какие препараты содержат его

12 марта 2022, 13:40
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
ліки
Источник: Depositphotos

Для восстановления поврежденных мембран клеток, препятствия избыточного образования свободных радикалов часто используют ноотропное средство Цитиколин с одноименным действующим веществом.

Его могут назначать при ухудшении работы мозга, в частности памяти, трудностях выполнения повседневных действий и самообслуживания. Его также применяют при лечении когнитивных, чувствительных и двигательных неврологических нарушений.

Показанимия являются ишемический и геморрагический инсульты, черепно-мозговая травма, когнитивные нарушения при дегенеративных и сосудистых заболеваниях головного мозга.

Однако не только препарат Цитиколин содержит это вещество. Минздрав призвал не обращать внимания на бренд лекарства, а только на его действующее вещество. Факты ICTV разобрались, какие аналоги можно найти на украинском рынке.

Аналоги:

  • Роноцит (100 мг действующего вещества в 1 таблетке);
  • Цераксон (100 мг действующего вещества в 1 таблетке).
Читайте также:
таблеткиГлавное – действующее вещество. Ляшко призвал выбирать лекарства не по бренду

Прежде чем покупать лекарства и заниматься самолечением, необходимо обратиться к врачу. Именно он изучит причину болезни и сможет подобрать эффективное вещество.

В то же время самопроизвольный прием препаратов может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Источник: Тabletki.ua

Теги
Ліки
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь