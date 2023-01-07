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Для взрослых и детей: успокаивающие дыхательные упражнения

7 января 2023, 13:12
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
вправи, діти
Источник: Depositphotos

Антистресс-упражнения работают так, чтобы помочь телу справиться со стрессом на уровне мышечной памяти. Кроме того, они помогают сбалансировать психоэмоциональное состояние.

Попытайтесь выполнять эти упражнения сами и вместе с детьми, рекомендует врач-психотерапевт Сергей Мищук.  Они помогут восстановить психологический баланс и преодолеть тревожные ощущения.

Дыхание животом

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(Стоя или лежа).

  • Положите руки на живот
  • Медленно дышите и наблюдайте, как он поднимается и опускается под руками.
  • Медленный вдох и одновременно легко сдерживайте живот руками.
  • Медленный выдох – легко нажимайте на живот.

Проделайте 10-12 циклов в комфортном темпе.

Тополь на ветру (Потягун)

(стоя, спина ровная, ноги на ширине плеч).

  • Плавно поднимите правую руку вверх.
  • Тащите правую руку вверх ребром, словно пытаетесь давить на небо. В то же время левую руку тянете вниз в противоположном направлении.
  • Вдохните и выдохните несколько раз.
  • Оставайтесь в таком положении. Представьте, что вы дерево, расшатывающееся на ветру.
  • Покачайтесь вправо-влево 10-15 раз.
  • Во время очередного вдоха медленно выйдите из позы и положите руки ладонями на грудь.
  • На выдохе опустите руки вниз.

Сделайте два-три цикла дыхания для отдыха и повторите упражнение в другую сторону.

Трясучка

(Стоя).

  • Поочередно двигайте ногами, максимально встряхивая расслабленную ногу.
  • Сначала выполните движения вперед поочередно левой и правой ногой.
  • Повторите те же движения обратно.

Выполните 10-15 раз для каждой ноги в направлении вперед и назад.

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Топор

(Стоя).

  • Представьте, что у вас в руках топор, с помощью которого нужно разрубить дрова.
  • Глубокий плавный вдох. Руки, сложенные ладонями друг к другу с воображаемым топором, заведите за голову. Локти согните.
  • Старайтесь максимально напрячь руки.
  • С сильным активным выдохом, максимально напрягая руки, сделайте резкое движение вперед, словно пытаетесь разрубить воздух.

Сделайте упражнение 10 раз.

Источник
Минздрав
Теги
Антистрес
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