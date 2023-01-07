Антистресс-упражнения работают так, чтобы помочь телу справиться со стрессом на уровне мышечной памяти. Кроме того, они помогают сбалансировать психоэмоциональное состояние.
Попытайтесь выполнять эти упражнения сами и вместе с детьми, рекомендует врач-психотерапевт Сергей Мищук. Они помогут восстановить психологический баланс и преодолеть тревожные ощущения.
Дыхание животом
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(Стоя или лежа).
- Положите руки на живот
- Медленно дышите и наблюдайте, как он поднимается и опускается под руками.
- Медленный вдох и одновременно легко сдерживайте живот руками.
- Медленный выдох – легко нажимайте на живот.
Проделайте 10-12 циклов в комфортном темпе.
Тополь на ветру (Потягун)
(стоя, спина ровная, ноги на ширине плеч).
- Плавно поднимите правую руку вверх.
- Тащите правую руку вверх ребром, словно пытаетесь давить на небо. В то же время левую руку тянете вниз в противоположном направлении.
- Вдохните и выдохните несколько раз.
- Оставайтесь в таком положении. Представьте, что вы дерево, расшатывающееся на ветру.
- Покачайтесь вправо-влево 10-15 раз.
- Во время очередного вдоха медленно выйдите из позы и положите руки ладонями на грудь.
- На выдохе опустите руки вниз.
Сделайте два-три цикла дыхания для отдыха и повторите упражнение в другую сторону.
Трясучка
(Стоя).
- Поочередно двигайте ногами, максимально встряхивая расслабленную ногу.
- Сначала выполните движения вперед поочередно левой и правой ногой.
- Повторите те же движения обратно.
Выполните 10-15 раз для каждой ноги в направлении вперед и назад.
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Топор
(Стоя).
- Представьте, что у вас в руках топор, с помощью которого нужно разрубить дрова.
- Глубокий плавный вдох. Руки, сложенные ладонями друг к другу с воображаемым топором, заведите за голову. Локти согните.
- Старайтесь максимально напрячь руки.
- С сильным активным выдохом, максимально напрягая руки, сделайте резкое движение вперед, словно пытаетесь разрубить воздух.
Сделайте упражнение 10 раз.