Антистресс-упражнения работают так, чтобы помочь телу справиться со стрессом на уровне мышечной памяти. Кроме того, они помогают сбалансировать психоэмоциональное состояние.

Попытайтесь выполнять эти упражнения сами и вместе с детьми, рекомендует врач-психотерапевт Сергей Мищук. Они помогут восстановить психологический баланс и преодолеть тревожные ощущения.

Дыхание животом

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(Стоя или лежа).

Положите руки на живот

Медленно дышите и наблюдайте, как он поднимается и опускается под руками.

Медленный вдох и одновременно легко сдерживайте живот руками.

Медленный выдох – легко нажимайте на живот.

Проделайте 10-12 циклов в комфортном темпе.

Тополь на ветру (Потягун)

(стоя, спина ровная, ноги на ширине плеч).

Плавно поднимите правую руку вверх.

Тащите правую руку вверх ребром, словно пытаетесь давить на небо. В то же время левую руку тянете вниз в противоположном направлении.

Вдохните и выдохните несколько раз.

Оставайтесь в таком положении. Представьте, что вы дерево, расшатывающееся на ветру.

Покачайтесь вправо-влево 10-15 раз.

Во время очередного вдоха медленно выйдите из позы и положите руки ладонями на грудь.

На выдохе опустите руки вниз.

Сделайте два-три цикла дыхания для отдыха и повторите упражнение в другую сторону.

Трясучка

(Стоя).

Поочередно двигайте ногами, максимально встряхивая расслабленную ногу.

Сначала выполните движения вперед поочередно левой и правой ногой.

Повторите те же движения обратно.

Выполните 10-15 раз для каждой ноги в направлении вперед и назад.

Топор

(Стоя).

Представьте, что у вас в руках топор, с помощью которого нужно разрубить дрова.

Глубокий плавный вдох. Руки, сложенные ладонями друг к другу с воображаемым топором, заведите за голову. Локти согните.

Старайтесь максимально напрячь руки.

С сильным активным выдохом, максимально напрягая руки, сделайте резкое движение вперед, словно пытаетесь разрубить воздух.

Сделайте упражнение 10 раз.