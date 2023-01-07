Антистрес-вправи працюють так, щоб допомогти тілу впоратися зі стресом на рівні м’язової пам’яті. Крім того, вони допомагають збалансувати психоемоційний стан.

Спробуйте виконувати ці вправи самі та разом із дітьми, рекомендує лікар-психотерапевт Сергій Міщук. Вони допоможуть відновити психологічний баланс та подолати тривожні відчуття.

Дихання животом

Зараз дивляться

(Стоячи чи лежачи).

Покладіть руки на живіт

Повільно дихайте та спостерігайте, як він піднімається і спускається під руками.

Повільний вдих і одночасно легко стримуйте живіт руками.

Повільний видих – легко натискайте на живіт.

Виконайте 10-12 циклів у комфортному темпі.

Тополя на вітру (Потягун)

(Стоячи, спина рівна, ноги на ширині плечей).

Плавно підніміть праву руку вгору.

Тягніть праву руку вгору ребром, наче намагаєтесь тиснути на небо. Водночас ліву руку тягнете донизу у протилежному напрямку.

Вдихніть та видихніть кілька разів.

Залишайтеся в таком положенні. Уявіть, що ви дерево, що розхитується на вітру.

Похитайтеся вправо-вліво 10-15 разів.

Під час чергового вдиху повільно вийдіть із пози і покладіть руки долонями на груди.

На видиху опустіть руки донизу.

Зробіть два-три цикли дихання для відпочинку і повторіть вправу в інший бік.

Трясця

(Стоячи).

По черзі рухайте ногами, максимально струшуючи розслаблену ногу.

Спочатку виконайте рухи вперед по черзі лівою та правою ногою.

Повторіть ті ж рухи в напрямку назад.

Виконайте 10-15 разів для кожної ноги в напрямку вперед і назад.

Сокира

(Стоячи).