С мая получить пособие по временной нетрудоспособности или по беременности и родам украинцы могут не только на основании оригинала е-больничного, но и его выписки.

В Минюсте Украины было зарегистрировано соответствующее постановление Пенсионного фонда Украины.

Выписку из е-больничного можно использовать, например, если работодатель не имеет возможности подать заявление-расчет в Фонд социального страхования Украины (ФССУ) из-за боевых действий.

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Тогда работник может обратиться в любое удобное отделение ФССУ для получения выплат напрямую на основании выписки из его е-больничного.

Выписка из Электронного реестра листков нетрудоспособности формируется в кабинете на вебпортале Пенсионного фонда Украины и не требует визита в сервисные центры.

Как получить выписку из е-больничного:

авторизуйтесь в личном кабинете на вебпортале Пенсионного фонда при помощи ЭЦП или BankID;

перейдите в раздел Коммуникации с ПФУ;

найдите Запрос на получение бумажных документов ;

; далее выберете Выписка из ЭРЛН ;

; введите данные и нажмите Отправить в ПФУ.

Выписку можно скачать в формате PDF и передать работодателю для обработки и начисления помощи. Фонд социального страхования Украины профинансирует выплаты после получения от работодателя заявления-расчета.

Однако если вам нужна бумажная версия, сервисные центры ПФУ ее предоставят. Также выписки из е-больничных своих работников могут сделать и работодатели.

Источник: Фонд социального страхования