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Для отримання соцвиплат та допомог: як оформити виписку з Е-лікарняного

29 Травня 2022, 14:05
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
вагітність
Джерело: Depositphotos

З травня отримати допомогу по тимчасовій непрацездатності або по вагітності та пологах українці можуть не тільки на підставі оригіналу Е-лікарняного, а й витягу з нього. У Мін’юсті України було зареєстровано відповідну постанову Пенсійного фонду України (ПФУ).

Витяг з Е-лікарняного можна використовувати, наприклад, якщо роботодавець не має можливості подати заяву-розрахунок в ФССУ через бойові дії. Тоді працівник може звернутися в будь-яке зручне відділення Фонду соціального страхування України для отримання виплат безпосередньо на підставі витягу його е-лікарняного.

Витяг з електронного реєстру листків непрацездатності формується в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України і не вимагає візиту в сервісні центри.

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Як отримати витяг з Е-лікарняного – алгоритм:

  • авторизуйтесь в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ за допомогою ЄЦП або BankID;
  • перейдіть в розділ Комунікації з ПФУ;
  • пункт запит на Отримання паперових документів;
  • далі виберете тип запиту Витяг з ЄРЛН;
  • введіть дані та натисніть Надіслати до ПФУ.

Витяг можна завантажити у форматі PDF і передати роботодавцю для обробки та нарахування допомоги. Фонд соціального страхування України профінансує виплати після отримання від роботодавця заяви-розрахунку.

Однак якщо вам потрібна паперова версія, сервісні центри ПФУ її нададуть. Також витяги з Е-лікарняних своїх працівників можуть зробити роботодавці.

Джерело: Фонд соціального страхування

Теги
вагітність, Лікарняні, фонд соціального страхування
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