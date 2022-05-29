З травня отримати допомогу по тимчасовій непрацездатності або по вагітності та пологах українці можуть не тільки на підставі оригіналу Е-лікарняного, а й витягу з нього. У Мін’юсті України було зареєстровано відповідну постанову Пенсійного фонду України (ПФУ).

Витяг з Е-лікарняного можна використовувати, наприклад, якщо роботодавець не має можливості подати заяву-розрахунок в ФССУ через бойові дії. Тоді працівник може звернутися в будь-яке зручне відділення Фонду соціального страхування України для отримання виплат безпосередньо на підставі витягу його е-лікарняного.

Витяг з електронного реєстру листків непрацездатності формується в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України і не вимагає візиту в сервісні центри.

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Як отримати витяг з Е-лікарняного – алгоритм:

авторизуйтесь в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ за допомогою ЄЦП або BankID;

перейдіть в розділ Комунікації з ПФУ ;

; пункт запит на Отримання паперових документів ;

; далі виберете тип запиту Витяг з ЄРЛН ;

; введіть дані та натисніть Надіслати до ПФУ.

Витяг можна завантажити у форматі PDF і передати роботодавцю для обробки та нарахування допомоги. Фонд соціального страхування України профінансує виплати після отримання від роботодавця заяви-розрахунку.

Однак якщо вам потрібна паперова версія, сервісні центри ПФУ її нададуть. Також витяги з Е-лікарняних своїх працівників можуть зробити роботодавці.

Джерело: Фонд соціального страхування