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Вакцинация

Для тех, кто боится: в Нидерландах предлагают вакцинироваться в VR-очках

28 декабря 2021, 11:31
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
VR-окуляри
Источник: Depositphotos

В Нидерландах гражданам предлагают получить бустерную дозу вакцины от коронавируса в очках виртуальной реальности. Это касается людей, которые боятся вакцинироваться.

Об этом сообщил министр здравоохранения Хуго де Йонге в социальных сетях.

— Вы нервничаете перед прививкой, но хотите сделать бустерную дозу? Служба общественного здравоохранения Амстердама будет рада вам помочь. Появляется все больше мест, где предлагают VR-очки, которые помогают расслабиться во время прививки, — отметил он.

Также министр отметил, что с очками виртуальной реальности работают в Роттердаме.

По данным правительства, в стране по меньшей мере одну дозу вакцины от Covid-19 уже получили 89% взрослого населения, полностью вакцинированы 85,9%. Также 16,4% взрослых сделали бустерную прививку.

В конце ноября в Нидерландах подтвердили новый штамм коронавируса Омикрон. Чтобы предотвратить его быстрое распространение, в стране ввели строгий карантин на период Рождества и Нового года.

Так, все магазины, продающие товары не первой необходимости, а также ряд других общественных мест, будут закрыты с 19 декабря до 14 января. Это, в частности, касается ресторанов, парикмахерских, музеев и спортзалов. Все школы прекращают свою работу минимум до 9 января.

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Источник: Хуго де Йонге

Теги
Вакцинация , Коронавирус Covid-19 , Нідерданди
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