В Нидерландах гражданам предлагают получить бустерную дозу вакцины от коронавируса в очках виртуальной реальности. Это касается людей, которые боятся вакцинироваться.

Об этом сообщил министр здравоохранения Хуго де Йонге в социальных сетях.

— Вы нервничаете перед прививкой, но хотите сделать бустерную дозу? Служба общественного здравоохранения Амстердама будет рада вам помочь. Появляется все больше мест, где предлагают VR-очки, которые помогают расслабиться во время прививки, — отметил он.

Также министр отметил, что с очками виртуальной реальности работают в Роттердаме.

По данным правительства, в стране по меньшей мере одну дозу вакцины от Covid-19 уже получили 89% взрослого населения, полностью вакцинированы 85,9%. Также 16,4% взрослых сделали бустерную прививку.

Heb je last van prikangst, maar wil je toch de (booster)prik? De GGD helpt je graag. Zo zijn er steeds meer locaties waar ze werken met een VR-bril die ervoor zorgt dat je je makkelijker ontspant tijdens het prikken. Ook in Rotterdam werken ze ermee.

???? https://t.co/j1qxjovb68 pic.twitter.com/DUsvpLtBJD — Hugo de Jonge (@hugodejonge) December 27, 2021

В конце ноября в Нидерландах подтвердили новый штамм коронавируса Омикрон. Чтобы предотвратить его быстрое распространение, в стране ввели строгий карантин на период Рождества и Нового года.

Так, все магазины, продающие товары не первой необходимости, а также ряд других общественных мест, будут закрыты с 19 декабря до 14 января. Это, в частности, касается ресторанов, парикмахерских, музеев и спортзалов. Все школы прекращают свою работу минимум до 9 января.

Источник: Хуго де Йонге