У Нідерландах громадянам пропонують отримати бустерну дозу вакцини від коронавірусу в окулярах віртуальної реальності. Це стосується людей, які бояться вакцинуватися.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Хуго де Йонге у соціальних мережах.

– Ви нервуєте перед щепленням, але хочете зробити бустерну дозу? Служба охорони громадського здоровʼя Амстердаму буде рада вам допомогти. З’являється все більше місць, де пропонують VR-окуляри, які допомагають розслабитися під час щеплення, – зазначив він.

Також міністр наголосив, що з окулярами віртуальної реальності працюють у Роттердамі.

За даними уряду, у країні щонайменше одну дозу вакцини від Covid-19 вже отримали 89% дорослого населення, повністю вакциновані 85,9%. Також 16,4% дорослих зробили бустерне щеплення.

Heb je last van prikangst, maar wil je toch de (booster)prik? De GGD helpt je graag. Zo zijn er steeds meer locaties waar ze werken met een VR-bril die ervoor zorgt dat je je makkelijker ontspant tijdens het prikken. Ook in Rotterdam werken ze ermee.

???? https://t.co/j1qxjovb68 pic.twitter.com/DUsvpLtBJD — Hugo de Jonge (@hugodejonge) December 27, 2021

Наприкінці листопада в Нідерландах підтвердили новий штам коронавірусу Омікрон. Щоб запобігти його швидкому поширенню, в країні запровадили суворий карантин на період Різдва та Нового року.

Так, усі магазини, що продають товари не першої необхідності, а також низка інших громадських місць, будуть зачинені з 19 грудня до 14 січня. Це, зокрема, стосується ресторанів, перукарень, музеїв та спортзалів. Усі школи припиняють свою роботу щонайменше до 9 січня.

Джерело: Хуго де Йонге