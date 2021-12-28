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Вакцинація

Для тих, хто боїться: у Нідерландах пропонують вакцинуватися у VR-окулярах

28 Грудня 2021, 11:31
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
VR-окуляри
Джерело: Depositphotos

У Нідерландах громадянам пропонують отримати бустерну дозу вакцини від коронавірусу в окулярах віртуальної реальності. Це стосується людей, які бояться вакцинуватися.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Хуго де Йонге у соціальних мережах.

– Ви нервуєте перед щепленням, але хочете зробити бустерну дозу? Служба охорони громадського здоровʼя Амстердаму буде рада вам допомогти. З’являється все більше місць, де пропонують VR-окуляри, які допомагають розслабитися під час щеплення, – зазначив він.

Також міністр наголосив, що з окулярами віртуальної реальності працюють у Роттердамі.

За даними уряду, у країні щонайменше одну дозу вакцини від Covid-19 вже отримали 89% дорослого населення, повністю вакциновані 85,9%. Також 16,4% дорослих зробили бустерне щеплення.

Наприкінці листопада в Нідерландах підтвердили новий штам коронавірусу Омікрон. Щоб запобігти його швидкому поширенню, в країні запровадили суворий карантин на період Різдва та Нового року.

Так, усі магазини, що продають товари не першої необхідності, а також низка інших громадських місць, будуть зачинені з 19 грудня до 14 січня. Це, зокрема, стосується ресторанів, перукарень, музеїв та спортзалів. Усі школи припиняють свою роботу щонайменше до 9 січня.

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Джерело: Хуго де Йонге

Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , Нідерданди
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