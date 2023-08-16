Медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК) — специальное учреждение здравоохранения, проводящее медико-социальную экспертизу людям, которые обращаются для установления инвалидности.

Также в МСЭК могут обратиться лица за направлением учреждения здравоохранения после проведения диагностики, лечения и профилактики при наличии сведений, подтверждающих стойкое нарушение функций организма в результате болезни, травмы или врожденного порока.

Какие документы понадобятся для прохождения МСЭК 2023 — читайте в материале Фактов ICTV.

Перечень документов для МСЭК 2023

Стоит отметить, что наличие соответствующего пакета документов является обязательным условием для проведения экспертизы.

Именно поэтому лица, которые обращаются для установления инвалидности, должны иметь полный перечень необходимых документов:

Паспорт или ID карта с извлечением из Единого государственного демографического реестра.

Военный билет (копию) или временное удостоверение (для военнообязанных, призывников).

Все медицинские документы: направление на МСЭК (форма № 088/о), план медицинской реабилитации, оригиналы (выписки из амбулаторной карты форма 025/о, выписки из истории болезни стационарного больного форма 027/о, результаты лабораторных, инструментальных, лучевых обследований, консультативные заключения профильных областных специалистов и т.д.).

Амбулаторная карточка больного.

Для подтверждения причины инвалидности понадобятся дополнительные документы, которые могут подтвердить ту или иную причину инвалидности.

Директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург отмечает, что медицинские документы и направления на МСЭК готовятся терапевтом, семейным врачом или узким специалистом в соответствии с профилем заболевания лица, обращающегося к комиссии.

Источник: Официальный портал Киева