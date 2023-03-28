Состав рациона и употребление алкоголя или лекарства могут повлиять на определенные показатели крови, поэтому врачи все чаще советуют отказаться от целого списка продуктов или препаратов.

Что нельзя делать перед сдачей крови: запрещенные блюда и напитки – читайте в материале.

Что нельзя делать перед сдачей крови для анализов: основные аспекты

По словам семейного врача Светланы Чумак, кровь нужно сдавать, соблюдая следующие правила:

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кровь сдается натощак, в утренние часы (обычно в промежутке с 8 до 11, чтобы выдержать не менее 8 часов, но и не более 12-14 часов голода);

накануне и в день процедуры из напитков рекомендуется пить только воду, избегать тяжелой пищи, питаться нейтральными продуктами;

кроме этого необходимо уточнить у вашего врача, следует ли сделать перерыв в приеме медикаментозных препаратов на какой период;

как минимум за час до исследования необходимо не курить;

прием алкоголя прекращают в сутки до исследования;

рекомендуется избегать физических и эмоциональных стрессов накануне процедуры.

также нельзя употреблять наркотические препараты;

придя в медицинское учреждение, постарайтесь спокойно посидеть минут 10-20 перед тем, как будет взята кровь;

если вам назначен курс физиотерапии, проводилось какое-нибудь инструментальное исследование, процедуру, вероятно, лучше отложить.

Что нельзя делать перед сдачей крови, если ты – донор