Состав рациона и употребление алкоголя или лекарства могут повлиять на определенные показатели крови, поэтому врачи все чаще советуют отказаться от целого списка продуктов или препаратов.
Что нельзя делать перед сдачей крови: запрещенные блюда и напитки – читайте в материале.
Что нельзя делать перед сдачей крови для анализов: основные аспекты
По словам семейного врача Светланы Чумак, кровь нужно сдавать, соблюдая следующие правила:
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- кровь сдается натощак, в утренние часы (обычно в промежутке с 8 до 11, чтобы выдержать не менее 8 часов, но и не более 12-14 часов голода);
- накануне и в день процедуры из напитков рекомендуется пить только воду, избегать тяжелой пищи, питаться нейтральными продуктами;
- кроме этого необходимо уточнить у вашего врача, следует ли сделать перерыв в приеме медикаментозных препаратов на какой период;
- как минимум за час до исследования необходимо не курить;
- прием алкоголя прекращают в сутки до исследования;
- рекомендуется избегать физических и эмоциональных стрессов накануне процедуры.
- также нельзя употреблять наркотические препараты;
- придя в медицинское учреждение, постарайтесь спокойно посидеть минут 10-20 перед тем, как будет взята кровь;
- если вам назначен курс физиотерапии, проводилось какое-нибудь инструментальное исследование, процедуру, вероятно, лучше отложить.
Что нельзя делать перед сдачей крови, если ты – донор
- За месяц до сдачи крови донор не должен болеть респираторными и вирусными заболеваниями.
- Нельзя приходить голодным. Обязательно перед сдачей крови необходимо позавтракать. Не рекомендуется употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу.
- Утром перед сдачей крови нельзя пить кофейные напитки, только чай.
- За 3 дня до визита в отдел переливания крови нельзя употреблять алкоголь, медикаменты и красящие напитки.
- Вес девушек, женщин не должен составлять менее 55 кг, а мужчин – 65.
- Возраст для донорства – с 19 лет до 60 лет.
- Девушкам и женщинам не рекомендуется сдавать кровь во время менструального цикла, желательно, через 5 дней после его окончания. Также нельзя сдавать кровь женщинам, у которых есть дети до 1 года.