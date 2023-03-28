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Что нельзя делать перед сдачей крови: объясняет врач

28 марта 2023, 18:10
Анна Голишевская Редактор сайта
Кров
Источник: Unsplash

Состав рациона и употребление алкоголя или лекарства могут повлиять на определенные показатели крови, поэтому врачи все чаще советуют отказаться от целого списка продуктов или препаратов.

Что нельзя делать перед сдачей крови: запрещенные блюда и напитки – читайте в материале.

Что нельзя делать перед сдачей крови для анализов: основные аспекты

По словам семейного врача Светланы Чумак, кровь нужно сдавать, соблюдая следующие правила:

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  • кровь сдается натощак, в утренние часы (обычно в промежутке с 8 до 11, чтобы выдержать не менее 8 часов, но и не более 12-14 часов голода);
  • накануне и в день процедуры из напитков рекомендуется пить только воду, избегать тяжелой пищи, питаться нейтральными продуктами;
  • кроме этого необходимо уточнить у вашего врача, следует ли сделать перерыв в приеме медикаментозных препаратов на какой период;
  • как минимум за час до исследования необходимо не курить;
  • прием алкоголя прекращают в сутки до исследования;
  • рекомендуется избегать физических и эмоциональных стрессов накануне процедуры.
  • также нельзя употреблять наркотические препараты;
  • придя в медицинское учреждение, постарайтесь спокойно посидеть минут 10-20 перед тем, как будет взята кровь;
  • если вам назначен курс физиотерапии, проводилось какое-нибудь инструментальное исследование, процедуру, вероятно, лучше отложить.

Что нельзя делать перед сдачей крови, если ты – донор

  1. За месяц до сдачи крови донор не должен болеть респираторными и вирусными заболеваниями.
  2. Нельзя приходить голодным. Обязательно перед сдачей крови необходимо позавтракать. Не рекомендуется употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу.
  3. Утром перед сдачей крови нельзя пить кофейные напитки, только чай.
  4. За 3 дня до визита в отдел переливания крови нельзя употреблять алкоголь, медикаменты и красящие напитки.
  5. Вес девушек, женщин не должен составлять менее 55 кг, а мужчин – 65.
  6. Возраст для донорства – с 19 лет до 60 лет.
  7. Девушкам и женщинам не рекомендуется сдавать кровь во время менструального цикла, желательно, через 5 дней после его окончания. Также нельзя сдавать кровь женщинам, у которых есть дети до 1 года.
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