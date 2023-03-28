Склад раціону та вживання алкоголю чи ліків можуть вплинути на певні показники крові, тому лікарі все частіше радять відмовитися від цілого списку продуктів чи препаратів.

Що не можна робити перед здачею крові: заборонені страви та напої – читайте в матеріалі.

Що не можна робити перед здачею крові для аналізів: основні аспекти

За словами сімейного лікаря Світлани Чумак, кров потрібно здавати, дотримуючись таких правил:

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кров здається натщесерце, в ранкові години (зазвичай в проміжку з 8-ї до 11-ї, щоб витримати не менш ніж 8 годин, але й не більше від 12-14 годин голоду);

напередодні та в день процедури з напоїв рекомендується пити тільки воду, уникати важкої їжі, харчуватися нейтральними продуктами;

крім цього, необхідно уточнити у вашого лікаря, чи слід зробити перерву в прийомі медикаментозних препаратів і на який період;

як мінімум за годину до дослідження необхідно не курити;

прийом алкоголю припиняють за добу до дослідження;

рекомендується уникати фізичних і емоційних стресів напередодні процедури.

також не можна вживати наркотичні препарати;

прийшовши до медичного закладу, постарайтеся спокійно посидіти хвилин 10-20 перед тим, як буде взято кров;

якщо вам призначено курс фізіотерапії, проводилося якесь інструментальне дослідження, процедуру, ймовірно, краще відкласти.

Що не можна робити перед здачею крові, якщо ти – донор