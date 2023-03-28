Склад раціону та вживання алкоголю чи ліків можуть вплинути на певні показники крові, тому лікарі все частіше радять відмовитися від цілого списку продуктів чи препаратів.
Що не можна робити перед здачею крові: заборонені страви та напої – читайте в матеріалі.
Що не можна робити перед здачею крові для аналізів: основні аспекти
За словами сімейного лікаря Світлани Чумак, кров потрібно здавати, дотримуючись таких правил:
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- кров здається натщесерце, в ранкові години (зазвичай в проміжку з 8-ї до 11-ї, щоб витримати не менш ніж 8 годин, але й не більше від 12-14 годин голоду);
- напередодні та в день процедури з напоїв рекомендується пити тільки воду, уникати важкої їжі, харчуватися нейтральними продуктами;
- крім цього, необхідно уточнити у вашого лікаря, чи слід зробити перерву в прийомі медикаментозних препаратів і на який період;
- як мінімум за годину до дослідження необхідно не курити;
- прийом алкоголю припиняють за добу до дослідження;
- рекомендується уникати фізичних і емоційних стресів напередодні процедури.
- також не можна вживати наркотичні препарати;
- прийшовши до медичного закладу, постарайтеся спокійно посидіти хвилин 10-20 перед тим, як буде взято кров;
- якщо вам призначено курс фізіотерапії, проводилося якесь інструментальне дослідження, процедуру, ймовірно, краще відкласти.
Що не можна робити перед здачею крові, якщо ти – донор
- За місяць до здачі крові донор не повинен хворіти респіраторними та вірусними захворюваннями.
- Не можна приходити нащесерце. Обов’язково перед здачею крові необхідно поснідати. Не рекомендується вживати жирну, смажену, гостру і копчену їжу.
- Вранці, перед здачею крові, не можна пити кавові напої, лише чай.
- За 3 дні до візиту у відділ переливання крові не можна вживати алкоголь, медикаменти та фарбувальні напої.
- Вага дівчат, жінок не повинна становити менш ніж 55 кг, а чоловіків – 65.
- Вік для донорства – з 19 років до 60.
- Дівчатам, жінкам не рекомендується здавати кров під час менструального циклу, бажано через 5 днів після його закінчення. Також не можна здавати кров жінкам, у яких є діти до 1 року.