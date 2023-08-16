Медико-соціальна експертна комісія (МСЕК) – спеціальний заклад охорони здоровʼя, що проводить медико-соціальну експертизу людям, які звертаються для встановлення інвалідності.

Також до МСЕК можуть звернутися особи за направленням закладу охорони здоров’я після проведення діагностики, лікування та профілактики за наявності відомостей, що підтверджують стійке порушення функцій організму в результаті хвороби, травми чи вродженої вади.

Які документи знадобляться для проходження МСЕК 2023 – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Перелік документів для МСЕК 2023

Варто наголосити, що наявність відповідного пакету документів є обов’язковою умовою для проведення експертизи.

Саме тому особи, які звертаються для встановлення інвалідності, повинні мати повний перелік необхідних документів:

Паспорт або ID-картка з витягом із Єдиного державного демографічного реєстру.

Військовий квиток (копію) або тимчасове посвідчення (для військовозобов’язаних, призовників).

Усі медичні документи: направлення на МСЕК (форма № 088/о), план медичної реабілітації, оригінали (виписки з амбулаторної картки, форма 025/о, виписки з історії хвороби стаціонарного хворого форма 027/о, результати лабораторних, інструментальних, променевих обстежень, консультативні висновки профільних обласних спеціалістів тощо).

Амбулаторна картка хворого.

Для підтвердження причини інвалідності знадобляться додаткові документи, які можуть підтвердити ту чи іншу причину інвалідності.

Директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург зазначає, що медичні документи та направлення на МСЕК готує терапевт, сімейний лікар або вузький спеціаліст відповідно до профілю захворювання особи, яка звертається до комісії.

Джерело: Офіційний портал Києва