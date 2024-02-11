Команда ученых из Университета Торонто в ходе исследования выяснила, что люди, которые бросают курить в любом возрасте, видят значительный прирост продолжительности жизни уже через несколько лет.

До 40 лет и после

Результаты научной работы продемонстрировали, что те, кто расстался с вредной привычкой до 40 лет, могут рассчитывать на то, что проживут почти так же долго, как те, кто никогда не курил.

Те, кто бросает курить после 40 лет, через 10 лет после отказа от пагубного пристрастия возвращаются к уровню, близкому к тем, кто никогда не курил. Причем около половины этой выгоды достигается всего за три года.

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— Отказ от курения смехотворно эффективен для снижения риска смерти, и люди могут пожинать эти плоды очень быстро, — заявил профессор Прабхат Джа.

Наблюдение в течение 15 лет

Сообщается, что в обсервационном исследовании приняли участие 1,5 млн взрослых в четырех странах (США, Великобритания, Канада и Норвегия), за которым наблюдали в течение 15 лет.

Обнаружилось, что у курильщиков в возрасте от 40 до 79 лет риск умереть почти в три раза выше, чем у тех, кто никогда не курил, то есть в среднем они теряли от 12 до 13 лет жизни.

Бывшие курильщики снизили риск смерти в 1,3 раза (или на 30%) по сравнению с никогда не курившими.

Риски курения

Исследователи обнаружили, что отказ от курения снижает риск смерти, в частности, от сосудистых заболеваний и рака. Бывшие курильщики также снизили риск смерти от респираторных заболеваний, но в несколько меньшей степени, вероятно, из-за остаточного повреждения легких.

Статистика курения

В настоящее время в четырех странах, участвовавших в исследовании, насчитывается около 60 млн курильщиков и более миллиарда во всем мире. С 1990 года уровень курения в мире снизился более чем на 25%, но табак по-прежнему остается ведущей причиной предотвратимой смертности.