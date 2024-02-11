Команда вчених з Університету Торонто під час дослідження з’ясувала, що люди, які кидають палити в будь-якому віці, бачать значний приріст тривалості життя вже через кілька років.

До 40 років і після

Результати наукової роботи продемонстрували, що ті, хто розлучився зі шкідливою звичкою до 40 років, можуть розраховувати на те, що проживуть майже так само довго, як ті, хто ніколи не курив.

Ті, хто кидає палити після 40 років, через 10 років після відмови від згубної пристрасті повертаються до рівня, близького до тих, хто ніколи не курив. Причому близько половини цієї вигоди досягається всього за три роки.

Зараз дивляться

– Відмова від куріння сміховинно ефективна для зниження ризику смерті, і люди можуть пожинати ці плоди дуже швидко, – заявив професор Прабхат Джа.

Спостереження протягом 15 років

Повідомляється, що в обсерваційному дослідженні взяли участь 1,5 млн дорослих у чотирьох країнах (США, Велика Британія, Канада і Норвегія), за якими спостерігали протягом 15 років.

Виявилося, що у курців у віці від 40 до 79 років ризик померти майже втричі вищий, ніж у тих, хто ніколи не курив, тобто в середньому вони втрачали від 12 до 13 років життя.

Колишні курці знизили ризик смерті в 1,3 раза (або на 30%) порівняно з тими, хто ніколи не курив.

Ризики куріння

Дослідники виявили, що відмова від куріння знижує ризик смерті, зокрема, від судинних захворювань і раку. Колишні курці також знизили ризик смерті від респіраторних захворювань, але дещо меншою мірою, ймовірно, через залишкове ушкодження легенів.

Статистика куріння

Наразі в чотирьох країнах, які брали участь у дослідженні, налічується близько 60 млн курців і понад мільярд у всьому світі. З 1990 року рівень куріння у світі знизився більш ніж на 25%, але тютюн, як і раніше, залишається провідною причиною смертності, якій можна запобігти.