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Вакцинация

До практики дело пока не дошло: ЮАР разработала свою версию Covid-вакцины Moderna

4 февраля 2022, 16:57
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
африка
Источник: Depositphotos

Ученые в Южной Африке изготовил копию Covid-вакцины Moderna. По их словам, это может помочь повысить уровень вакцинации в Африке. В настоящее время на континенте самый низкий уровень использования прививок от Covid-19 в мире.

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Компания Afrigen Biologics, разработавшая новую вакцину, надеется начать клинические испытания в ноябре.

Ранее компания Moderna заявляла, что не будет обеспечивать соблюдение патентов на свою вакцину, позволив ученым в Кейптауне создать свою собственную версию препарата.

— Это часть глобальной инициативы по наращиванию потенциала и способности в странах с низким и средним уровнем дохода стать самодостаточными, — заявил директор компании Петро Тербланш.

Во многих африканских странах полностью вакцинировано менее 10% населения по сравнению с 60% в Северной Америке, 63% в Европе и 61% в Азии.

Несмотря на один из лучших показателей на континенте, Южная Африка вакцинировала только 27% своего населения.

Источник
ВВС
Теги
Вакцина Moderna от коронавируса , Вакцинация , Коронавирус Covid-19 , Наукові дослідження , науковці , ЮАР
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