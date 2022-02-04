Ученые в Южной Африке изготовил копию Covid-вакцины Moderna. По их словам, это может помочь повысить уровень вакцинации в Африке. В настоящее время на континенте самый низкий уровень использования прививок от Covid-19 в мире.

Компания Afrigen Biologics, разработавшая новую вакцину, надеется начать клинические испытания в ноябре.

Ранее компания Moderna заявляла, что не будет обеспечивать соблюдение патентов на свою вакцину, позволив ученым в Кейптауне создать свою собственную версию препарата.

— Это часть глобальной инициативы по наращиванию потенциала и способности в странах с низким и средним уровнем дохода стать самодостаточными, — заявил директор компании Петро Тербланш.

Во многих африканских странах полностью вакцинировано менее 10% населения по сравнению с 60% в Северной Америке, 63% в Европе и 61% в Азии.

Несмотря на один из лучших показателей на континенте, Южная Африка вакцинировала только 27% своего населения.