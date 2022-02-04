Австрия стала первой страной в Европе, которая приняла закон о национальном мандате на вакцинацию против Covid-19 для взрослых после того, как его подписал президент Александр Ван дер Беллен.

Начиная с 15 марта 2022 года, когда закон вступит в силу, те, у кого нет сертификата о вакцинации, могут быть оштрафованы на €600 ($680).

От действия закона освобождаются беременные и те, кто не может быть вакцинирован по медицинским показаниям.

Освобождение также распространяется на людей, которые недавно заразились Covid-19, и действует в течение 180 дней с даты получения первого положительного ПЦР-теста.

Новый закон будет действовать до 31 января 2024 года, и непривитым людям может грозить максимальный штраф в размере €3 600 ($4 тыс.) до четырех раз в год, если они не будут внесены в реестр к назначенной дате вакцинации.

Согласно данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, как в Германии, так и в Австрии уровень вакцинации выше, чем в среднем по Европейскому союзу: 70,4% с двумя прививками. Но их уровень иммунизации, составляющий 74% и 72,7% соответственно, все же не развеял опасений чиновников здравоохранения.

Напомним, что скандинавские страны, такие как Норвегия, Швеция и Финляндия, объявили на этой неделе об отмене многих своих мер по борьбе с Covid-19, указав на высокий уровень вакцинации населения и низкие показатели госпитализации.