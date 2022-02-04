Австрія стала першою країною в Європі, яка ухвалила закон про національний мандат на вакцинацію проти Covid-19 для дорослих після того, як його підписав президент Олександр Ван дер Беллен.

Починаючи з 15 березня 2022 року, коли закон набуде чинності, ті, у кого немає сертифіката про вакцинацію, можуть бути оштрафовані на €600 ($680).

Від дії закону звільняються вагітні й ті, хто не може бути вакцинований за медичними показаннями.

Звільнення також поширюється на людей, які нещодавно заразилися на Covid-19, і діє протягом 180 днів з дати отримання першого позитивного ПЛР-тесту.

Новий закон діятиме до 31 січня 2024 року, і нещепленим людям може загрожувати максимальний штраф у розмірі €3 600 ($4 тис.) до чотирьох разів на рік, якщо вони не будуть внесені до реєстру до призначеної дати вакцинації.

Згідно з даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань, як у Німеччині, так і в Австрії рівень вакцинації вищий, ніж у середньому по Європейському союзу: 70,4% з двома щепленнями. Але їхній рівень імунізації, що становить 74% і 72,7% відповідно, все ж не розвіяв побоювань чиновників охорони здоров’я.

Нагадаємо, що скандинавські країни, а саме Норвегія, Швеція та Фінляндія, оголосили цього тижня про скасування багатьох своїх заходів із боротьби з Covid-19, вказавши на високий рівень вакцинації населення і низькі показники госпіталізації.