Вчені Південної Африки виготовили власну копію Covid-вакцини Moderna. За їхніми словами, це може допомогти підвищити рівень вакцинації в Африці. Наразі на континенті найнижчий рівень використання щеплень від Covid-19 у світі.

Компанія Afrigen Biologics, яка розробила нову вакцину, сподівається почати клінічні випробування в листопаді.

Раніше компанія Moderna заявляла, що не буде забезпечувати дотримання патентів на свою вакцину, дозволивши вченим в Кейптауні створити свою власну версію препарату.

– Це частина глобальної ініціативи з нарощування потенціалу і здатності в країнах з низьким та середнім рівнем доходу стати самодостатніми, – заявив директор компанії Петро Тербланш.

У багатьох африканських країнах повністю вакциновано менше 10% населення проти 60% у Північній Америці, 63% в Європі й 61% в Азії.

Незважаючи на один з найкращих показників на континенті, Південна Африка вакцинувала лише 27% свого населення.