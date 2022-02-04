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Вакцинація

До практики справа поки не дійшла: ПАР розробила власну версію Covid-вакцини Moderna

4 Лютого 2022, 16:57
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
африка
Джерело: Depositphotos

Вчені Південної Африки виготовили власну копію Covid-вакцини Moderna. За їхніми словами, це може допомогти підвищити рівень вакцинації в Африці. Наразі на континенті найнижчий рівень використання щеплень від Covid-19 у світі.

Компанія Afrigen Biologics, яка розробила нову вакцину, сподівається почати клінічні випробування в листопаді.

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Раніше компанія Moderna заявляла, що не буде забезпечувати дотримання патентів на свою вакцину, дозволивши вченим в Кейптауні створити свою власну версію препарату.

– Це частина глобальної ініціативи з нарощування потенціалу і здатності в країнах з низьким та середнім рівнем доходу стати самодостатніми, – заявив директор компанії Петро Тербланш.

У багатьох африканських країнах повністю вакциновано менше 10% населення проти 60% у Північній Америці, 63% в Європі й 61% в Азії.

Незважаючи на один з найкращих показників на континенті, Південна Африка вакцинувала лише 27% свого населення.

Джерело
ВВС
Теги
Вакцина Moderna від коронавірусу , Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , Наукові дослідження , науковці , ПАР
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