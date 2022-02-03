Країни Європи вийшли на плато Covid-хвилі штаму Омікрон. Тому вони мають шанс взяти під контроль поширення коронавірусу.

Про це заявив директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я доктор Ганс Клюге під час брифінгу 3 лютого. За його словами, кількість випадків захворювання в регіоні вийшла на плато.

Пандемія не закінчилася, але Європейський регіон може взяти під контроль поширення вірусу завдяки трьом факторам: велика кількість вакцинацій та вироблення природного імунітету до штаму Омікрон, сезонна пауза після завершення зими та той факт, що цей варіант викликає легший перебіг хвороби.

– Ця ситуація, в якій ми ще під час цієї пандемії не опинялися, дає нам можливість досягти тривалого періоду затишшя та вищого рівня захисту населення від повторних сплесків поширення інфекції, навіть у разі появи більш небезпечного штаму, – сказав Клюге.

Експерт вважає, щоб досягти стабілізації ситуації з коронавірусом, необхідно продовжувати вакцинацію та ревакцинацію, фокусуватися на захисті вразливих верств, стежити за появою нових штамів, пропагувати індивідуальну відповідальність та заходи безпеки.

Клюге упевнений, що нині можна реагувати на нові штами без повторного впровадження заходів, що обмежують соціальне життя.

Нещодавно у ВООЗ закликали уряди країн, які скасували карантинні обмеження через зменшення агресивності коронавірусу, запобігати поширенню коронавірусу, але іншими способами.

У деяких країнах з’явилася інформація про те, що вакцинація, висока заразність штаму Омікрон та нетяжка форма хвороби робить непотрібними карантинні обмеження з метою запобігання поширенню Covid-19.